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Б. Игнатьев: «За российские клубы в ЛЧ вообще не стыдно, это уровень РПЛ»

вчера, 18:07

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о результатах российских клубов в Лиге чемпионов. «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» в трёх турах группового этапа до сих пор не одержали ни одной победы.

Стыдно ли за такое выступление? Вообще не стыдно. Мы просто показываем уровень нашего чемпионата. Он не высокий, на фоне тех команд, с которыми играли наши клубы, даже низкий. По разным причинам результат может быть положительный или отрицательный, но мы видим закономерность. Мы пытаемся сделать что-то такое, с чем все команды в Лиге чемпионов уже сталкивались. Простые решения, которые демонстрируют наши команды, мы считаем большой заслугой.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 20:40
Никакие заседания РФС и других руководящих органов не смогут сдвинуть эту тупиковую ситуацию с места. Вся наша система основана на наживе и коррупции. Если в Германии государственные деньги могут работать на развитие детского футбола, то у нас это невозможно. Вот вам и разница в полученных результатах ЕК. И лично мне стыдно за свою страну.
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:22
Вот этот комментарий ближе к истине.
Пономарев:"Стыдно за всех! Показали, что наш чемпионат — просто ноль. Как можно нормально на такое реагировать? «Зенит» проигрывает «Брюгге», «Локомотив» тоже никакой. Что касается «Краснодара», думал, что они будут сопротивляться, но тоже сдались."
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 20:14
Особенно не стыдно за Локомотив и немного не стыдно за Краснодар! По Зениту и говорить ничего не хочется...
протон1
протон1
вчера в 20:08
от ваших слов борис . и . нам болельщикам не легче. тогда зачем страну представлять, зачем строили столько, может лучше не выступать если так позоримся аж 4-0. вот шахте простительно. они сделают выводы. а мы не делаем . вот такие мы вот. это наш уровень
Жека10
Жека10
вчера в 19:36
ну за такие огромные деньги,которые платят пешеходам в РПЛ конечно не будет стыдно.Вышли на поле,провели 90 минут и получили за это,как условные 50-100 пенсий за раз.Ясень пень чего тут стыдится то?
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 19:20
"Кто чувствует стыд, тот начинает чувствовать долг". Японская пословица.
Gahi
Gahi
вчера в 19:10
Высказывания бывшего главный тренер сборной России Бориса Игнатьева о российских клубов в Лиге чемпионов. «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Стыдно ли за такое выступление? Вообще не стыдно. Мы просто показываем уровень нашего чемпионата, он не высокий. Уже не первый год происходит снижения уровня команд, когда говорили что в рейтинге УЕФА Португалия наступает на пятки многие ответственные за футбол люди сидели и не обращали внимания на это, когда они в прошлом году обошли тоже никакой реакции, уже другие сборные готовы сместить и с этой строчки рейтинга УЕФА Россию, та же реакция на ситуацию. В первую очередь нужно РФС и РПЛ провести конференцию со специалистами обсудить открыто почему и какие причины послужили к такому результату, и всё то что мешает командам двигаться вперед. Определить график как будут развиваться клубы и на какой уровень по годам будет выходить сам элитный чемпионат. Если это не сделать сейчас, то можно скатываться и дольше в еврокубках и в рейтинге УЕФА. Удачи
Supremusnick
Supremusnick
вчера в 19:05
Стыд к которому привык , не стыд.
Аpбитр
Аpбитр ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 19:03
p
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:02
Тебе напомнить,с какого клуба началась выплата зарплат,абсолютно неадекватных вложенному труду?
LOpp
LOpp
вчера в 18:59
Это как с прогнозом погоды.
Зенит в ЛЧ набрал 1 очко, но ощущается как 5.
Союзник противников
Союзник противников ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 18:55
Какой смысл выигрывать,если за поражения УЕФА платит больше,чем за победы в любом турнире???Сам по себе принцип этот ущербен,но доходен,что быстро смекнули "серые коты" нашего футбола.А для продвижения по "лестнице вверх" нужны сверхусилия,которые аукнутся в чемпионате РПЛ,и снижают шансы на попадание в еврокубки следующего сезона.Первым смекнул это самый умный и практичный-Евгений Леннорович Гинер,когда завоёвывал титулы в России,почти демонстративно сливая еврокубки.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:50
Пока нашим пешеходам будут платить за паспорт, причем раза в 3-4 выше заработанного на поле, мы так и будем на задворках футбола. Как клубы, так и сборная этих пешеходов. Дать каждому зарплату лям в год, а бонусами за личные или командные достижения. Тогда будет стимул булками шевелить. Или в Европу сваливать, но там пахать еще больше надо будет...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:41
Раньше хоть иногда выигрывали, а тут полный голяк.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:35, ред.
А вам не стыдно что наши клубы в Европе так плохо играют - Нет, просто у нас чемпионат такой убогенький
А вам не стыдно, что у нас курс рубля падает - Нет, просто рублик у нас такой тщедушненький
А вам не стыдно, что у нас народ нищает - Нет, просто народ у нас такой никчемненький.
Вот так и живем.
PiterGrad
PiterGrad
вчера в 18:33
надо упасть на дно...может тогда закроют рпл и всем будет счастья.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:33, ред.
Наконец все допёрли,для чего придумали переход на формат "Осень-зима"-для окончательного закрытия нашего футбола. А говорили:"Для синхронизации и конкурентоспособности с лучшими клубами и чемпионатами Европы." !!!
112910415
112910415
вчера в 18:29
вообще-вообще не стыдно ?
shlomo
shlomo
вчера в 18:29
Конечно, стыд не дым....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:27
Всё правильно говорит!
beefs
beefs
вчера в 18:18
так не шуршите что ваш чемпионат шестой в Европе...
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 18:08
Зачем тогда туда стремиться?
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