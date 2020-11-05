Б. Игнатьев: «За российские клубы в ЛЧ вообще не стыдно, это уровень РПЛ»

Бывший главный тренер сборной России высказался о результатах российских клубов в Лиге чемпионов. «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» в трёх турах группового этапа до сих пор не одержали ни одной победы.

Стыдно ли за такое выступление? Вообще не стыдно. Мы просто показываем уровень нашего чемпионата. Он не высокий, на фоне тех команд, с которыми играли наши клубы, даже низкий. По разным причинам результат может быть положительный или отрицательный, но мы видим закономерность. Мы пытаемся сделать что-то такое, с чем все команды в Лиге чемпионов уже сталкивались. Простые решения, которые демонстрируют наши команды, мы считаем большой заслугой.