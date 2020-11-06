Кокорин: «Состояние хорошее, жду выхода на поле»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин прокомментировал предстоящий матч 14-го тура РПЛ с «Уралом».
Хороший настрой. Проиграли последнюю игру, поэтому сейчас хотим реабилитироваться. Готовились усиленно, много бегали, работали.
Состояние хорошее, жду выхода на поле. Все мысли сейчас о победе. Результат был неудовлетворительный, нас обогнали в таблице, поэтому хотим вернуться.
Всегда приятно, когда находишься вверху таблицы. Проиграли — хотим выиграть. Недельный цикл тяжелый был, поэтому быстрее ждем, чтобы сыграть.
Забил с пенальти, хочу постараться забить с игры, жду свой шанс. Меня не тяготит. Всегда приятно забивать, но, повторюсь, если мы будем выигрывать… До этого выигрывали и проблем не было. Без разницы, кто забивал. Забьет Саша Соболев — порадуемся.
Мячиком играть - не стул кидать.
Мячиком играть - не стул кидать.
Кокорин не на курорт приехал, пора серьезнее себя проявлять уже!
Кокорин не на курорт приехал, пора серьезнее себя проявлять уже!
Лично для себя, получив единоразово такую зарплату, мог бы залатать все дыры в бюджете)))
Лично для себя, получив единоразово такую зарплату, мог бы залатать все дыры в бюджете)))
Болельщики: А мы ждём результативной игры от тебя и голов
Болельщики: А мы ждём результативной игры от тебя и голов