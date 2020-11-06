Кокорин: «Состояние хорошее, жду выхода на поле»

Нападающий «Спартака» прокомментировал предстоящий матч 14-го тура РПЛ с «Уралом».

Хороший настрой. Проиграли последнюю игру, поэтому сейчас хотим реабилитироваться. Готовились усиленно, много бегали, работали.

Состояние хорошее, жду выхода на поле. Все мысли сейчас о победе. Результат был неудовлетворительный, нас обогнали в таблице, поэтому хотим вернуться.

Всегда приятно, когда находишься вверху таблицы. Проиграли — хотим выиграть. Недельный цикл тяжелый был, поэтому быстрее ждем, чтобы сыграть.

Забил с пенальти, хочу постараться забить с игры, жду свой шанс. Меня не тяготит. Всегда приятно забивать, но, повторюсь, если мы будем выигрывать… До этого выигрывали и проблем не было. Без разницы, кто забивал. Забьет Саша Соболев — порадуемся.