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Кокорин: «Состояние хорошее, жду выхода на поле»

сегодня, 16:16
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 14:00 Не начался

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин прокомментировал предстоящий матч 14-го тура РПЛ с «Уралом».

Хороший настрой. Проиграли последнюю игру, поэтому сейчас хотим реабилитироваться. Готовились усиленно, много бегали, работали.

Состояние хорошее, жду выхода на поле. Все мысли сейчас о победе. Результат был неудовлетворительный, нас обогнали в таблице, поэтому хотим вернуться.

Всегда приятно, когда находишься вверху таблицы. Проиграли — хотим выиграть. Недельный цикл тяжелый был, поэтому быстрее ждем, чтобы сыграть.

Забил с пенальти, хочу постараться забить с игры, жду свой шанс. Меня не тяготит. Всегда приятно забивать, но, повторюсь, если мы будем выигрывать… До этого выигрывали и проблем не было. Без разницы, кто забивал. Забьет Саша Соболев — порадуемся.

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Все комментарии
pioner1987
pioner1987
сегодня в 22:29
    Antikony
    Antikony
    сегодня в 20:39
    На поле выйду, но играть по-прежнему не буду, держит слово.
    memphis
    memphis
    сегодня в 19:53
    Состояние взять стул и поехать на Оке
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 18:15
    Состояние нестояния,в футбол играю на расстоянии.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    сегодня в 17:59
    Иди на кошках потренируйся !
    за
    за
    сегодня в 17:54
    Все ждут от Кокорина стабильного выхода на поле и высокой самоотдачи!
    Мячиком играть - не стул кидать.
    альсато
    альсато
    сегодня в 17:54
    КОКО-е состояние, все же решает медкомиссия)))))
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    сегодня в 17:22
    "Состяние хорошее, продолжаю доить федуна"
    makkie
    makkie
    сегодня в 17:18
    Я бы сказал удовлетворительное состояние, и то с натяжкой.
    Кокорин не на курорт приехал, пора серьезнее себя проявлять уже!
    112910415
    112910415
    сегодня в 17:09
    надо, чтобы у болельщиков было хорошее состояние после матча !
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 17:01
    Пошутил Саня с выходом))
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
    сегодня в 16:58
    Нашел где можно дурака валять и деньги зарабатывать молодец)
    Legend 6
    Legend 6
    сегодня в 16:58
    Саня зарабатывает 23 миллиона по нынешнему курсу в месяц. Я тоже считаю что это хорошее состояние.
    Лично для себя, получив единоразово такую зарплату, мог бы залатать все дыры в бюджете)))
    stavr74
    stavr74
    сегодня в 16:47
    Кокорин: «Состояние хорошее, жду выхода на поле»
    Болельщики: А мы ждём результативной игры от тебя и голов
    particular
    particular
    сегодня в 16:35, ред.
    Многословие, сопровождаемое неготовностью и неспособностью... Вдохновенный оратор на приличном контракте..:))
    Loko57
    Loko57
    сегодня в 16:20
    Всё ждём, ждём, а в результате только реплики слышим.
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 16:18
    Кокорин хочет забить.
    Marat8686
    Marat8686
    сегодня в 16:18
    Наконец-то я то дождемся или нет 🤔🤔🤔
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