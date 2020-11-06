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Лебедев: «Дюкову и Прядкину стоит задуматься, что не так с нашим футболом»

сегодня, 16:46

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал выступление российских клубов в еврокубках.

Я считаю, что сегодняшние результаты российских клубов в еврокубках показывают реальный уровень нашего футбола. Здесь нет ничего унизительного и оскорбительного. На сегодняшний день развитие российского футбола находится на уровне 6 ничьих и 6 поражений. Единственный клуб, который на сегодня сохраняет шансы для выхода из группы, это «Локомотив», который нещадно критиковали до европейской кампании. Хотелось бы, чтобы и «Краснодар» поборолся за выход из группы в Лигу Европы. Но это минимум того, что мы ожидали от наших клубов, которые представляли нас в Европе в количестве 6 клубов. «Динамо» и «Ростов» с такими соперниками не прошли даже первый раунд. Я только из матча с «Динамо» узнал, что в Грузии существует клуб «Локомотиви».

Поэтому я думаю, что господину Дюкову, РФС, а также господину Прядкину стоит сесть и призадуматься, что на сегодняшний день происходит не так в нашем футболе, что мы не можем соперничать в Европе. Деньги у нас есть. «Зенит», ЦСКА, «Краснодар» и «Динамо» далеко не бедные клубы, даже по сравнению с европейскими клубами. Да, сложно соперничать по затратам на трансферы с «Манчестер Сити», «Барселоной» и мадридским «Реалом», но, извините, с уровнем австрийских, венгерских команд, мы вполне сопоставимы по цене игроков и вложениям. Получается, что не всё в спорте решают деньги, купить Халка и Малкома — это не самое главное. Еще надо что-то делать, вот пусть сидят и ломают голову.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 20:57
Ерунда-ерунда ! Bitte ! Я предложение дописал до конца ,его конец обрубили модераторы ,поэтому-то и смысл потерялся ! Только вот зачем они это сделали ,ума не приложу ! А так всё верно ! )
Ген Геныч
Ген Геныч ответ isamsn (раскрыть)
сегодня в 20:46
Он только в хоккей вмешивался т.к это его игра,а к футболу он равнодушен !!!!!!!!!!!!!!(((((((((((((((
протон1
протон1
сегодня в 20:31, ред.
а дюков тут причем? он по приказу мутко делает свое дело. а мутко подчиняется только царям, мутко с царем в одном универе вроде учились толи в школе
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 20:08
Извини, please. Ты написал..... "не думать надо". Может "думать не надо"? От места частицы "не" смысл сильно меняется.
isamsn
isamsn
сегодня в 19:44
Пора бы ВВП вмешаться в ситуацию с футболом. Поставить задачи, правильно расставить кадры и установить персональную ответственность каждого футбольного функционера....
Red blu
Red blu ответ PiterGrad (раскрыть)
сегодня в 19:38
Сами не уйдут, только под давлением общественности.
oFANATo
oFANATo ответ particular (раскрыть)
сегодня в 19:34
Там не задумываться надо
А гнать обоих из футбола.
Супервайзер
Супервайзер ответ ermak6848 (раскрыть)
сегодня в 19:14, ред.
Дюков возглавлял Газпромнефть. Думаешь, там зарплата ниже, чем в РПЛ?
Не в этом дело. Везде, куда идут друзья, нас ждёт огромная беда, потому что без труда не вынешь рыбку из пруда. А НА ХРЕНА ДУМАТЬ И ТРУДИТЬСЯ, КОГДА ЕСТЬ НА КОГО ПОЛОЖИТЬСЯ?
Союзник противников
Союзник противников ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 19:08
Глянул в окно на улицу,увидел:

Вроде вышли на плато,
оказалось,что не то;
ходят люди по платЕ-
вроде люди,да не те!!!
cska1948
cska1948 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 19:06
Леги в Россию едут только за одним, за деньгами, которые ТВЁРДО прописаны в контракте, а не за журавлём в небе, которого вы им хотите предложить.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 18:59
Эти парни -Дюков и Прядкин, думают о насиженных , своих креслах и зарплате...
Супервайзер
Супервайзер ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 18:47
Прав в целом, но не в частности. Тут ещё вопрос собственного достоинства возникает.
Если ты его не теряешь, то опущенным считаться не можешь.
альсато
альсато ответ Пpoтив всех (раскрыть)
сегодня в 18:45
и тебе того же))))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 18:45
А их и так должно быть 8 штук всего. Самых лучших. И почему бы и их не озадачить таким же способом. За классность можно не лимон, а два дать, далее по той же схеме...
альсато
альсато ответ PiterGrad (раскрыть)
сегодня в 18:44
    Супервайзер
    Супервайзер ответ Супервайзер (раскрыть)
    сегодня в 18:44
    Это не комедия, а классика. Фильм "Чапаев")).
    Пpoтив всех
    Пpoтив всех ответ альсато (раскрыть)
    сегодня в 18:44
    Чувак, главное поменьше переживать, как чувствует себя хозяйский сапог в нашей ж. и гнуть своё.) Всех благ))
    PiterGrad
    PiterGrad
    сегодня в 18:43
    лучше их уволить. толку больше будет....да,и симака пусть заберут с медведевым. такие же зорькие,проблем не видят..все идет по плану какому то.
    альсато
    альсато ответ Пpoтив всех (раскрыть)
    сегодня в 18:41
    а какая она еще должна быть?)))))
    МапС
    МапС
    сегодня в 18:41
    Что-то мне это напоминает...
    Tostao
    Tostao
    сегодня в 18:41
    Прядкин на счёт "задуматься" - это только о собственном благополучии и "тёплой ванне" в виде кресла на посту РПЛ.
    Пpoтив всех
    Пpoтив всех ответ альсато (раскрыть)
    сегодня в 18:40
    Типичная такая логика, совковая))
    альсато
    альсато ответ Пpoтив всех (раскрыть)
    сегодня в 18:37
    терпенье и труд-все перетрут))))).....а в "расход"-это для тех кто тунеядец)))))
    Пpoтив всех
    Пpoтив всех ответ альсато (раскрыть)
    сегодня в 18:33
    Во! Терпилы йо**е
    альсато
    альсато ответ Пpoтив всех (раскрыть)
    сегодня в 18:32
    нет у нас границ!)))))
    Пpoтив всех
    Пpoтив всех ответ альсато (раскрыть)
    сегодня в 18:31
    Где край? Твоё видение?!))
    альсато
    альсато ответ Пpoтив всех (раскрыть)
    сегодня в 18:30
    рано еще гутарить про пятую точку)))))
    Пpoтив всех
    Пpoтив всех ответ альсато (раскрыть)
    сегодня в 18:29
    Мы, со своими методами, в глубокой ж
    альсато
    альсато ответ Пpoтив всех (раскрыть)
    сегодня в 18:28
    не наш метод.
    Пpoтив всех
    Пpoтив всех
    сегодня в 18:27
    Пора эту всю питерскую шушеру, в расход
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