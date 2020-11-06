Лебедев: «Дюкову и Прядкину стоит задуматься, что не так с нашим футболом»

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал выступление российских клубов в еврокубках.

Я считаю, что сегодняшние результаты российских клубов в еврокубках показывают реальный уровень нашего футбола. Здесь нет ничего унизительного и оскорбительного. На сегодняшний день развитие российского футбола находится на уровне 6 ничьих и 6 поражений. Единственный клуб, который на сегодня сохраняет шансы для выхода из группы, это «Локомотив», который нещадно критиковали до европейской кампании. Хотелось бы, чтобы и «Краснодар» поборолся за выход из группы в Лигу Европы. Но это минимум того, что мы ожидали от наших клубов, которые представляли нас в Европе в количестве 6 клубов. «Динамо» и «Ростов» с такими соперниками не прошли даже первый раунд. Я только из матча с «Динамо» узнал, что в Грузии существует клуб «Локомотиви».