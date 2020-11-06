Лебедев: «Дюкову и Прядкину стоит задуматься, что не так с нашим футболом»

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал выступление российских клубов в еврокубках.
Я считаю, что сегодняшние результаты российских клубов в еврокубках показывают реальный уровень нашего футбола. Здесь нет ничего унизительного и оскорбительного. На сегодняшний день развитие российского футбола находится на уровне 6 ничьих и 6 поражений. Единственный клуб, который на сегодня сохраняет шансы для выхода из группы, это «Локомотив», который нещадно критиковали до европейской кампании. Хотелось бы, чтобы и «Краснодар» поборолся за выход из группы в Лигу Европы. Но это минимум того, что мы ожидали от наших клубов, которые представляли нас в Европе в количестве 6 клубов. «Динамо» и «Ростов» с такими соперниками не прошли даже первый раунд. Я только из матча с «Динамо» узнал, что в Грузии существует клуб «Локомотиви».
Поэтому я думаю, что господину Дюкову, РФС, а также господину Прядкину стоит сесть и призадуматься, что на сегодняшний день происходит не так в нашем футболе, что мы не можем соперничать в Европе. Деньги у нас есть. «Зенит», ЦСКА, «Краснодар» и «Динамо» далеко не бедные клубы, даже по сравнению с европейскими клубами. Да, сложно соперничать по затратам на трансферы с «Манчестер Сити», «Барселоной» и мадридским «Реалом», но, извините, с уровнем австрийских, венгерских команд, мы вполне сопоставимы по цене игроков и вложениям. Получается, что не всё в спорте решают деньги, купить Халка и Малкома — это не самое главное. Еще надо что-то делать, вот пусть сидят и ломают голову.
Прожектёрство и позёрство - вот их стихия..:))
Прожектёрство и позёрство - вот их стихия..:))