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Спортдиректор «Боруссии» Д отказался сравнивать Холанда с Левандовски

сегодня, 08:00
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария20:30 Не начался

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк в преддверии Дер-Класикер отказался сравнивать нападающего своей команды Эрлинга Холанда с форвардом «Баварии» Робертом Левандовски, который ранее тоже выступал за «шмелей».

Это разные игроки. Они забивают много голов, но отличаются по возрасту.

Мы счастливы, что у нас есть Эрлинг. Он полезен для нас не только своими голами, но и тем, что постоянно стремится к самосовершенствованию.

Он практически одержим успехом. Сравнения пусть проводят журналисты и эксперты, а не мы.

Недавно Холанд установил рекорд Лиги чемпионов, забив больше всех в истории в первых 10 матчах турнира.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:01
Оба очень хороши.
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