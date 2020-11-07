Спортдиректор «Боруссии» Д отказался сравнивать Холанда с Левандовски

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк в преддверии Дер-Класикер отказался сравнивать нападающего своей команды с форвардом «Баварии» , который ранее тоже выступал за «шмелей».

Это разные игроки. Они забивают много голов, но отличаются по возрасту.

Мы счастливы, что у нас есть Эрлинг. Он полезен для нас не только своими голами, но и тем, что постоянно стремится к самосовершенствованию.

Он практически одержим успехом. Сравнения пусть проводят журналисты и эксперты, а не мы.