Спортдиректор «Боруссии» Д отказался сравнивать Холанда с Левандовски

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк в преддверии Дер-Класикер отказался сравнивать нападающего своей команды Эрлинга Холанда с форвардом «Баварии» Робертом Левандовски, который ранее тоже выступал за «шмелей».
Это разные игроки. Они забивают много голов, но отличаются по возрасту.
Мы счастливы, что у нас есть Эрлинг. Он полезен для нас не только своими голами, но и тем, что постоянно стремится к самосовершенствованию.
Он практически одержим успехом. Сравнения пусть проводят журналисты и эксперты, а не мы.
Недавно Холанд установил рекорд Лиги чемпионов, забив больше всех в истории в первых 10 матчах турнира.