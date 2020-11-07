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Хазенхюттль: «Лидерство „Саутгемптона“ немного пугает, но не удивляет»

сегодня, 07:47
СаутгемптонЛоготип футбольный клуб Саутгемптон2 : 0Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (2:0) в 8-м туре АПЛ и выход своей команды на 1-е место в турнирной таблице.

То, что делает моя команда, просто потрясает. Поздравляю всех игроков. Великолепно!

Все сыграли на высшем уровне. Лидерство? Честно говоря, то, что мы делаем сейчас, немного пугает, но не удивляет, когда я вижу, как мы работаем на тренировках.

Я только что сказал парням в раздевалке, что мы внесли этот большой вклад вместе. Мы сделали очень серьёзные шаги вперёд. Сейчас мы являем собой сильную команду. Это не совпадение.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
сегодня в 09:47
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    сегодня в 09:06
    Святые этот сезон начали очень зрело,несмотря на крупное поражение от Шпор. Очень хорошо играют,сочетая атлетизм и технику. Ничего толком и не дали сделать сопернику,а ведь Сороки это крепкий орешек,хотя Святые его быстро раскололи.Без Ингса - голы тоже влетают. С победой!Посмотрим на следующие игры,удастся ли им одержать победы? Но они мне больше симпатизируют,чем Эвертон или Лидс,последним опыта очень сильно не хватает для попадания в ЛЕ.
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    сегодня в 08:29
      beefs
      beefs
      сегодня в 08:09
      На фоне пандемия это должно было случиться...
      ДСА
      ДСА
      сегодня в 08:03
      Весьма неожиданное лидерство.
      CRVENA ZVEZDA
      CRVENA ZVEZDA ответ ЮЗИК (раскрыть)
      сегодня в 07:57
      Святые!
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      сегодня в 07:52
      Значит заслужили коты
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