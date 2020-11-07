Хазенхюттль: «Лидерство „Саутгемптона“ немного пугает, но не удивляет»

Главный тренер «Саутгемптона» прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (2:0) в 8-м туре АПЛ и выход своей команды на 1-е место в турнирной таблице.

То, что делает моя команда, просто потрясает. Поздравляю всех игроков. Великолепно!

Все сыграли на высшем уровне. Лидерство? Честно говоря, то, что мы делаем сейчас, немного пугает, но не удивляет, когда я вижу, как мы работаем на тренировках.

Я только что сказал парням в раздевалке, что мы внесли этот большой вклад вместе. Мы сделали очень серьёзные шаги вперёд. Сейчас мы являем собой сильную команду. Это не совпадение.