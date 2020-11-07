А. Березуцкий: «В ближайшее время молодежь ЦСКА будет прибавлять»

Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам рассказал о подрастающем поколении молодых футболистов.

Сейчас у ЦСКА много молодежи. Надо понимать, что давать результат, а не просто показывать какую-то красивую игру, намного проще с опытными футболистами в составе. Потому что все они уже как следует наошибались, понимают, что нужно делать, не совершают нелепых ошибок, когда, например, нужно потянуть время по ходу матча или где-то сэкономить силы при насыщенном графике. У нынешней команды есть прекрасный капитан — Игорь Акинфеев, есть опытный Марио Фернандес, а еще Никола Влашич, который обладает лидерскими качествами. Я уверен, что в ближайшее время наша молодежь будет прибавлять в этих компонентах. Так что все традиции живы и продолжают развиваться.