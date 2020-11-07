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А. Березуцкий: «В ближайшее время молодежь ЦСКА будет прибавлять»

сегодня, 15:00

Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Алексей Березуцкий рассказал о подрастающем поколении молодых футболистов.

Сейчас у ЦСКА много молодежи. Надо понимать, что давать результат, а не просто показывать какую-то красивую игру, намного проще с опытными футболистами в составе. Потому что все они уже как следует наошибались, понимают, что нужно делать, не совершают нелепых ошибок, когда, например, нужно потянуть время по ходу матча или где-то сэкономить силы при насыщенном графике. У нынешней команды есть прекрасный капитан — Игорь Акинфеев, есть опытный Марио Фернандес, а еще Никола Влашич, который обладает лидерскими качествами. Я уверен, что в ближайшее время наша молодежь будет прибавлять в этих компонентах. Так что все традиции живы и продолжают развиваться.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:14
Вася,верим!
VV V
VV V
сегодня в 16:01
А когда будет прибавлять молодёжь Зенита, если она вообще существует.....?
SHMEL
SHMEL
сегодня в 15:41
Тоже очень надеюсь на это, на взросление армейского коллектива.
Альфи
Альфи
сегодня в 15:24
Только не с таким тренером как Ганчар...ему уже и звезд накупили и даже с ними он не знает что делать, то его оправдывали что нет напов , нет скамейки, а теперь что??? Нельзя искать оправдания хeровым тренерам,как нельзя засунуть цветы в жo...пу и назвать её вазой
Caniggia
Caniggia
сегодня в 15:23
Уж третий сезон как всё прибавляют и прибавляют, но никак не прибавят.
beefs
beefs
сегодня в 15:01
очень хотелось бы этого...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:01
Уже давно это обещают.
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