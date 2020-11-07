Евсеев: «Черчесов заслуженно вызвал Заболотного в сборную России»

Бывший главный тренер «Уфы» поделился мнением об игре нападающего «Сочи» .

Меня часто просят прокомментировать игру «Уфы». Не считаю этичным делать это. У команды новый тренер, корректно, чтобы комментарии об игре, результатах, тактике и задачах «Уфы» давал он.

Про другие команды и игроков говорить могу. После вчерашнего матча [«Сочи» 1-1 «Уфа»] хочу сказать о Заболотном, тем более его возвращение в сборную активно обсуждается. Заболотный сейчас в хорошей форме. Показывает тот уровень, который позволяет команде набирать очки, а ему забивать голы.

Он активен, играет с первой до последней минуты. Да, может быть звезд с неба не хватает, но если сравнивать его с другими габаритными форвардами РПЛ , он сейчас выглядит поинтереснее.

Соболев травмирован, Комличенко не показывает той игры, которую от него хотят видеть. Остается только Дзюба. Считаю, что Черчесов вызвал Заболотного заслуженно.