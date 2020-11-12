«Милан» не может договориться с Чалханоглу о новом контракте

«Милан» пытается заключить новый контракт с полузащитником Хаканом Чалханоглу.
Как сообщается, турецкий хавбек требует от «россонери» существенное увеличение заработной платы. По текущему соглашению футболист получает 2,5 млн евро за сезон, однако Чалханоглу хочет иметь зарплату в 5 млн евро в год.
Отмечается, что «Милан» проведёт ещё ряд переговоров с игроком. В миланском клубе уверены, что Чалханоглу согласится подписать новый контракт с зарплатой в 3,5 млн евро за сезон.
Ранее ходили слухи о том, что турецкий полузащитник может перебраться в «Манчестер Юнайтед».