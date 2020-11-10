Леонардо: «ПСЖ продлит контракты с Неймаром, Мбаппе и Ди Марией»

Спортивный директор ПСЖ Леонардо заявил, что парижский клуб готовит новые контракты для ряда футболистов.

Мы рассматриваем возможность продления контрактов Ди Марии, Неймара, Мбаппе, Берната и Дракслера. Ещё есть молодые игроки, с которыми мы хотим подписать новые соглашения. Мы начали переговоры, в ближайшие недели всё должно быть известно.

Я думаю, что сейчас подходящее время, и мы подходим к поворотному моменту в переговорах о новых контрактах. Я считаю, что мы будем одной из лучших команд мира в следующие 5 лет.