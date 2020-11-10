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Леонардо: «ПСЖ продлит контракты с Неймаром, Мбаппе и Ди Марией»

сегодня, 17:30

Спортивный директор ПСЖ Леонардо заявил, что парижский клуб готовит новые контракты для ряда футболистов.

Мы рассматриваем возможность продления контрактов Ди Марии, Неймара, Мбаппе, Берната и Дракслера. Ещё есть молодые игроки, с которыми мы хотим подписать новые соглашения. Мы начали переговоры, в ближайшие недели всё должно быть известно.

Я думаю, что сейчас подходящее время, и мы подходим к поворотному моменту в переговорах о новых контрактах. Я считаю, что мы будем одной из лучших команд мира в следующие 5 лет.

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Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 18:00
Петуха в реал...Неймала в Сантос..Де Марию Ривейр Плеп
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:39
17-16 Спортивный директор ПСЖ подтвердил, что клуб может купить Роналду...

В очередь будут играть, или по результатам рулетки. Возможно даже русской, с револьвером у виска...
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
сегодня в 17:38
Мбаппе думаю не продлит контракт. Пора прогрессировать. Либо апл, либо реал.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:31
Денег в ПСЖ немеренно.
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