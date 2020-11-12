Собянин ограничил заполняемость стадионов в Москве до 25%

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что теперь стадионы в Москве могут быть заполнены не более чем на 25% от общей вместимости. Ранее ограничение составляло 50%.

Ко всем мероприятиям требования едины. Но не все спортивные организации, учреждения, здания могут соответствовать этим требованиям. Также мы смотрим значимость этих мероприятий. Если футбольный или хоккейный матч транслируется по телевидению, его видит вся страна, должна быть создана атмосфера праздника, то такие мероприятия, скорее всего, будут разрешены, но при заполнении трибун до 25%. Мы всё проанализируем и примем решение сроком на ближайшие 1,5 месяца минимум. Организаторы должны знать, на какие соревнования можно приглашать зрителей, а на какие — нет.