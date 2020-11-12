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Собянин ограничил заполняемость стадионов в Москве до 25%

сегодня, 13:54

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что теперь стадионы в Москве могут быть заполнены не более чем на 25% от общей вместимости. Ранее ограничение составляло 50%.

Ко всем мероприятиям требования едины. Но не все спортивные организации, учреждения, здания могут соответствовать этим требованиям. Также мы смотрим значимость этих мероприятий. Если футбольный или хоккейный матч транслируется по телевидению, его видит вся страна, должна быть создана атмосфера праздника, то такие мероприятия, скорее всего, будут разрешены, но при заполнении трибун до 25%. Мы всё проанализируем и примем решение сроком на ближайшие 1,5 месяца минимум. Организаторы должны знать, на какие соревнования можно приглашать зрителей, а на какие — нет.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:55
это конечно неплохо но всё же опасно))хотя я против игры без зрителей))
ДСА
ДСА
сегодня в 14:44
Сплошные убытки для клубов.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:34
В Москве давно пора проводить без зрителей.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:33
Поскольку меры безопасности на многих стадионах просто игнорируются, то ужесточение мер по посещаемости назрело. Только вот про праздник очень интересно. Получается, что кого по ТВ покажут , тому и зрителей разрешат запустить, а остальные без зрителей должны играть??? Неравные условия получаются. Если уж ограничивать , то все должны иметь идентичные условия. Играют же в Европе без зрителей и транслируют , люди уже привыкли к отсутствию зрителей, все понимают , что - это необходимость. Либо все со зрителями, либо все без зрителей. Мое сугубо личное мнение.
Всем здоровья.
David Young
David Young
сегодня в 13:55
Правильное решение. Ситуация в Москве и в России в целом слишком тяжела, чтобы не ужесточать меры.
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