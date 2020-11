«Один спорт признает другой». «Барса» поздравила Хэмилтона с 7-м титулом

«Барселона» в клубном твиттере поздравила пилота «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона с седьмым чемпионским титулом в карьере.

«Один спорт признает другой. От всей семьи „Барсы“ поздравляем Хэмилтона с 7-м чемпионством в „Формуле-1“», – написала пресс-служба клуба, прикрепив фото Хэмилтона в футболке «Барсы».

👏 Game recognises game. From all of the Barça family, congratulations @LewisHamilton on your 7th @F1 World Championship! 🏎️💨

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/yCUnIhtQMR