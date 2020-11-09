«Реал» танцует на углях. Проблемная «Валенсия» разгромила команду Зидана

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сегодня, 12:48

Три гола с пенальти и уже традиционный автогол Варана подкинули «Соккер.ру» тему для разговора.

Рано посыпать лысину пеплом, «Реал» еще ничего не проиграл, а если заглянуть в турнирную таблицу Ла Лиги, то там сейчас очень много чудного: «Реал Сосьедад» во главе, следом за ним «Вильярреал», мадридский «Реал» откатился на 4-е место, «Барселона» — 8-я, «Севилья» — 13-я. При этом по потерянным очкам лидирует «Атлетико», да и вообще трудновато воспринимать таблицу всерьез, когда у команд от 7 до 9 сыгранных матчей.

Как бы то ни было, на «Месталье» «Реал» потерпел уже второе поражение в своих восьми встречах — 25% неудач, а с учетом Лиги чемпионов у команды Зидана 3 поражения в 11 матчах и всего лишь 6 побед. Проиграли «Кадису», «Шахтеру», а теперь и «Валенсии». Это уже не мелкая дрожь, «сливочных» основательно трясет, и хотя в том же матче с «летучими мышами» команда взявшего вину на себя Зидана не заслуживала разгромного поражения, известные проблемы снова были на виду.

Главное о матче с «Валенсией»:

- до встречи с «Реалом» левантийцы занимали 13-е место в турнирной таблице, выиграли только 2 матча из 8, потерпев при этом 4 поражения, и имели отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей (11:13).

- Карим Бензема открыл счет на «Месталье», но в ответ «сливочные» получили четыре гола, при этом «Валенсия» нанесла всего лишь 4 удара в створ ворот Куртуа. Статистика ударов: 7 (4) против 16 (6) в пользу «Реала».

- Высокая реализация команды Хави Грасии не должна удивлять: три из четырех голов были забиты с пенальти, все одиннадцатиметровые реализовал Карлос Солер. Правда, нужно сказать, что первую дуэль Солер проиграл Куртуа, но она не вошла в протокол, так как Хесус Хиль Мансано потребовал перебить пенальти из-за преждевременно вбежавшего в штрафную площадь Юнуса Мусы, отправившего мяч в сетку после второго добивания.

- Никогда прежде в ворота «Мадрида» не назначали три пенальти в матче чемпионата Испании. Случай уникальный.

- Каждый из четырех защитников «Реала» привез строго по одному голу: Лукас Васкес, Марсело и Серхио Рамос привезли по пенальти, а Рафаэль Варан лично отправил мяч в сетку ворот Куртуа.

- Французский защитник забил второй автогол в пяти последних матчах за «Реал». Незадолго до «Валенсии» чемпион мира порадовал «Шахтер» в матче Лиги чемпионов. Раньше Варан не был завзятым «автоголистом»: в предыдущих 324 матчах за «Реал» Рафа забил всего 2 мяча в свои ворота. Столько же, сколько в последних пяти матчах.

- «Реал» в третий раз облачился в гостевую форму цвета «вырвиглаз» (вообще-то, она насыщенного розового цвета) и в третий раз проиграл: «Манчестер Сити», «Кадис» и «Валенсия» огорчали розовый «Реал». Болельщики уже обсуждают проклятие этой формы и требуют отказаться от ее использования.

Три глобальные проблемы «Реала»:

1. Незаменимые Рамос и Каземиро. Без любого из них можно сдаваться

Суперклуб не может себе позволить такую зависимость от отдельных футболистов. Недавно мы обсуждали удручающую серию «Реала» в Лиге чемпионов без Рамоса: 7 поражений в 8 матчах, теперь пришло время напомнить о значимости Каземиро. О том, что только с бразильцем на поле удается достичь баланса в действиях команды, известно давно. Каземиро — важнейшее звено в команде, которую построил Зидан.

Полузащитник не смог принять участие в матче с «Валенсией» из-за положительного теста на COVID-19, и уже в этот момент шансы «Реала» на положительный результат упали. В восьми матчах этого сезона команда Зидина трижды потеряла очки, когда Каземиро не было в стартовом составе: нулевая ничья с «Сосьедадом», поражения от «Кадиса» (0:1) и «Валенсии» (1:4). Если не могут играть Рамос или Каземиро — хотя бы один из двоих, «Реал» превращается в карточный домик.

2. Отсутствие результативного нападающего и созидателя в атакующей линии

Третий в компании с Серхио и Карлосом — Карим Бензема. Влияние француза на структуру игры не столь значительно, зато он чуть ли не единственный, от кого исходит стабильная угроза в атаке. Азару вечно что-то мешает, он по-прежнему далек от статуса лидера в «Реале», молодые Винисиус и Родриго играют нестабильно, Асенсио старателен, но непродуктивен, а Иско растерял магию.

Такую разрозненную атаку мог бы связать форвард с инстинктом убийцы вроде Левандовски или Суареса — стягивал бы к себе мячи и переправлял их в ворота. Бензема все время ищет пространство и берет на себя конструкторские функции. Да, иногда отдает оригинальные голевые передачи, порой забивает нетипичные для центрфорварда голы, но всегда возникает вопрос: а заслуживает ли Карим такой свободы?

Бензема сочетает в себе функции завершителя атак и разыгрывающего, но «Реал» мог бы получить больше голов с классическим форвардом на острие и выстроенной под него системой взаимодействий. Можно восхищаться блестящими этюдами Бензема, рассуждать о его многофункциональности и альтруизме на футбольном поле, но система, выстроенная вокруг Карима, не является образцом эффективности. «Реалу» нужны новые идеи в атаке.

3. Оборона — ужасный ужас. Зидану нужна помощь

Против «Валенсии» играла основная пара центральных защитников — Рамос и Варан, а вот Васкес и Марсело не являются первым выбором на флангах. Марсело проиграл конкуренцию Менди, да и в качестве дублера уже не тянет. Возможно, стоило с почестями проводить заслуженного бразильца летом и оставить Регилона для конкуренции с Менди. Васкес оказался справа в обороне из-за череды травм: выбыли из строя Карвахаль, Одриосола и Начо.

Более или менее качественную игру в обороне «Реалу» может обеспечить только одно сочетание: Карвахаль — Варан — Рамос — Менди. Даже один выбывший — это проблема, а если потерь больше, то катастрофа неизбежна. Зидану необходимо пересмотреть отношение к некоторым игрокам, влить свежую кровь, подобрать более конкурентных резервистов, а еще, возможно, Зизу стоит задуматься о специальном помощнике, который поможет выстроить игру в обороне, где сейчас все зиждется исключительно на опыте и индивидуальных качествах.