Дебют Дивеева, Чалов в роли Дзюбы. Россия не добыла в Молдавии ожидаемый результат

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вчера, 23:16

Сборная России в Кишиневе сыграла вничью с Молдавией. Не порадовали зрителей даже голами. «Соккер.ру» — о контрольном матче, который оставил вопросы.

Почему Гильерме?

Когда на поле ничего особенного не происходит, в век Интернета болельщики идут в социальные сети и начинают заводить для себя интересные им темы для разговора. Во время этой игры с первых минут многих фанатов волновал вопрос о вратаре. Фигура Гильерме как основного голкипера сборной России не считалась с самого начала консенсусом. Но Станислав Черчесов дал четко понять, что так и будет. Сейчас этот вопрос снова возник. Особенно с учетом товарищеского статуса матча. Все же они сейчас реже, чем раньше.

Можно было дать шанс Матвею Сафонову. Но во вратарской позиции Черчесов придерживается той точки зрения, что играть всегда должен основной голкипер. Дескать, не место для экспериментов. Вратарю нужна уверенность всегда, вера в то, что он – основной. К тому же у Сафонова с «Краснодаром» дела идут не лучшим образом. Там он зачастую выступает геройски, но пропускает все равно очень много. Здесь позиция тренера более или менее ясна.

Как чувствует себя оборона?

Защита почти вся провела игру в неизменном составе, но там нашлось поле для экспериментов. В первую очередь это касается появления Игоря Дивеева с первых минут. Дебютант сборной из ЦСКА в паре с Георгием Джикией, который вышел в роли капитана, смотрелся неплохо. Особенно в части прерывания верховых передач соперника. Воздух центральные защитники снимали бойко и уверенно. При этом тот же Джикия нередко и в позиционных атаках приходил вперед, поддерживал, старался успевать на всех эшелонах.

Небольшие помарки возникали у обоих. В частности, в конце матча Дивеев исполнил то, что можно было бы назвать «привозом», если бы партнеры не подстраховали вовремя. А в самом начале матча Джикия пару раз не слишком уверенно отрабатывал. Вячеслав Караваев справа в обороне провел ровный матч, даже слишком ровный для уровня соперника. В первой части он впереди вообще почти не бывал, хотя обычно регулярно отмечается рывками в атаку. Во второй части матча чаще поддерживал партнеров впереди, но несколько сумбурно.

Жирков, который отыграл слева в защите почти 70 минут, на протяжении всего этого отрезка был очень активен. Пожалуй, самый заметный футболист. Что как бы вызывает вопросы, если такой ветеран играет подобную роль. Старался много взаимодействовать в атаке с партнерами, но не всегда его прострелы они понимали. Его сменил Федор Кудряшов, который тоже стягивал на свой фланг активность, но у него было маловато времени.

В целом же оборону оценить по такому матчу крайне сложно. Слишком уж мало задач перед защитой ставили молдаване. Они владели мячом чуть больше 30 процентов времени, нанесли всего четыре удара и ноль в створ. Это и заслуга обороны, конечно, но нужно делать скидку и на уровень соперника. Предстоящие оппоненты окажут гораздо более мощное давление.

Как поживает средняя линия?

Единственным представителем полузащиты, который провел весь матч, стал Даниил Фомин. И надо сказать, что заслуженно. В первом тайме он запомнился двумя мощнейшими хорошими дальними ударами. Фомин старался держать планку активности на высоком уровне, участвуя и в оборонительных, и в атакующих действиях. Некоторые эпизоды очень хорошо показали его в борьбе, как он оттеснял соперников и в отборе, и в наступлении, цепко хватался за мяч. В общем, произвел приятное впечатление.

Немного больше вопросов по игре Далера Кузяева, который просто отбыл номер, по сути, поэтому быстро в начале второго тайма был заменен на Ивана Облякова, но и у того войти в игру ярко не получилось. Радует, что сохранил остроту Алексей Миранчук, которого Джанпьеро Гасперини долго мариновал на скамейке в «Аталанте», зато потом начались результативные выходы.

Самый лучший момент в этой игре тоже был у Алексея – в первом тайме после его выхода на ворота Молдавию спас голкипер. Были и неплохие дирижерские эпизоды в игре Миранчука, когда он стремился разруливать атаку, направлять ее. Но все же не хватало немного взаимопонимания с партнерами и пространства – Молдавия у своей штрафной играла крайне плотно. Вышедший на 67-й минуте вместо Алексея Антон Миранчук столкнулся с той же проблемой.

Как смотрится атака без Дзюбы?

Конечно, это главный вопрос. Потому что с чемпионата мира Артем Дзюба неизменно ассоциируется с атакой и стилем игры России в нападении. В стартовой вариации Дзюбу пытался заменить Федор Чалов, имеющий иную манеру игры. Поэтому мощи зачастую недоставало, не хватало впереди человека, который бы давил, мял, напрягал в режиме нон-стоп оборону противника.

Чалов легковесен для этого, хотя его находили несколько раз неплохо через короткие комбинации. Но Федор свои немногочисленные шансы упускал в плотной борьбе. Вышедший вместо него на 64-й минуте Александр Соболев мог позволить сыграть более привычно партнерам, потому что сам более габаритный, но запомнился ударом с линии штрафной. Хорошим, однако неточным. Вариативности его выход не добавил.

Крыльям атаки не хватило слаженности с центром, какой-то связи. Можно вспомнить, сколько раз прострелы и подачи не находили никого у вратарской. Ни Денис Черышев, ни Алексей Ионов, вышедшие в стартовом варианте, пассивными не были, но их активность не находила завершения, она была как бы самой в себе. У Константина Кучаева и Андрея Мостового, которые их сменили, случился тот же синдром. Без работы на острие атаки, на замыкающего, очень сложно организовать даже активным крыльям нечто вразумительное. А связи этой не было.

Можно лишь отметить, что за последние три матча сборная Молдавии пропустила 12 мячей. А не пропускала вовсе она в последний раз аж в июне 2019 года в игре со сборной Андорры. Вот что нужно знать о той обороне, которая противостояла российской атаке. И выстояла. Показательно. Как показательно и то, что сборная России не может забить два матча подряд и выиграть уже четыре матча кряду. Более длинная подобная серия у российской команды была лишь с осени 2017 по весну 2018 года.

Нужна ли была эта игра?

Этот вопрос тоже часто звучит. Но отвечать на него может только тренер, которому дается редкая возможность свободного просмотра вариантов в виде контрольных матчей. Уже ради этого можно и нужно их проводить. Но стоило ли с первых минут выпускать Жиркова, Кузяева, Ионова? Вот, пожалуй, о чем стоит спросить. Ведь их возможности и статус понятны и известны. Разве что у Жиркова особой альтернативы не было. Точнее, это был Кудряшов, который не менее хорошо изучен. А так, можно было бы изучить вариант с использованием связок из ЦСКА , если уж страдает слаженность в атаке из-за отсутствия привычного Дзюбы.

Но Черчесов вроде как начал со второго тайма выпускать Кучаева и Облякова как бы к Чалову. А при этом Федора самого тут же заменил. Почему не выпустить было тех же Облякова и Кучаева как раз вместо Кузяева и Ионова с первых минут? Было бы интересно взглянуть на более привычное взаимодействие свежих армейцев. Но, наверное, у тренера были какие-то свои и идеи, и резоны действовать именно таким образом.