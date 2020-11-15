«Урал» сегодня проведёт контрольный матч на сборе в Железноводске

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сегодня, 10:33

Сегодня, 15 ноября, «Урал» проведёт контрольный матч, сообщает официальный сайт клуба.

На стадионе «Центральный» в Железноводске «шмели» сыграют с футбольным клубом «СтавропольАгроСоюз». Начало встречи — в 17:00 мск.

ФК «СтавропольАгроСоюз», который представляет одноименное объединение сельскохозяйственных предприятий на Ставрополье, был создан в 2016 году. Этот клуб проводит домашние матчи в селе Ивановское Кочубеевского района Ставропольского края. В 2019 году этой команде удалось стать чемпионом Ставропольского края. А в этом году она впервые приняла участие в Первенстве России среди футбольных клубов третьего дивизиона и в первом же сезоне досрочно стала победителем. Решающий матч наш сегодняшний соперник провел 10 ноября.

«Урал» проводит сборы в Ставропольском крае с 11 ноября.