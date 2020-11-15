ГлавнаяНовости

«Урал» сегодня проведёт контрольный матч на сборе в Железноводске

сегодня, 10:33

Сегодня, 15 ноября, «Урал» проведёт контрольный матч, сообщает официальный сайт клуба.

На стадионе «Центральный» в Железноводске «шмели» сыграют с футбольным клубом «СтавропольАгроСоюз». Начало встречи — в 17:00 мск.

ФК «СтавропольАгроСоюз», который представляет одноименное объединение сельскохозяйственных предприятий на Ставрополье, был создан в 2016 году. Этот клуб проводит домашние матчи в селе Ивановское Кочубеевского района Ставропольского края. В 2019 году этой команде удалось стать чемпионом Ставропольского края. А в этом году она впервые приняла участие в Первенстве России среди футбольных клубов третьего дивизиона и в первом же сезоне досрочно стала победителем. Решающий матч наш сегодняшний соперник провел 10 ноября.

«Урал» проводит сборы в Ставропольском крае с 11 ноября.

Все новости
Дебют Дивеева, Чалов в роли Дзюбы. Россия не добыла в Молдавии ожидаемый результат
12 ноябряСергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии19
«Голос „Зенита“ неравнодушен к „Спартаку“». Орлов снова потроллил «красно-белых»
12 ноябряАлександр Чистяков в блоге Вспомнить всё!Комментарии21
«Реал» танцует на углях. Проблемная «Валенсия» разгромила команду Зидана
09 ноябряАлександр Чистяков в блоге Командный духКомментарии10
«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Уралом»
09 ноября ВидеоКомментарии3
«Давно не виделись». Ибрагимович опубликовал фото в форме сборной Швеции
02 ноября ФотоКомментарии7
Девять лет без побед. Конте надеется повторить подвиг Моуриньо
02 ноябряОлег Лыткин в блоге Тренерская доляКомментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:51
тренировки просто необходимы. двухсторонка не заменит игры пусть даже с таким соперником
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:36
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100