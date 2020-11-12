«Голос „Зенита“ неравнодушен к „Спартаку“». Орлов снова потроллил «красно-белых»

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сегодня, 19:32

«Зенит» и «Спартак» в таблице разделяют два очка, но Геннадий Сергеевич считает, что для москвичей и шестое место будет прогрессом. «Соккер.ру» изучает историю любви.

Геннадий Сергеевич Орлов при всей своей интеллигентной внешности и манерах в душе далеко не добрый дедушка, а набрасывать на вентилятор мэтр старой школы умеет эффективнее многих молодых коллег. Комментатор, которого сложно не заподозрить в симпатиях к «Зениту», уже не сопровождает незабываемыми репортажами матчи петербуржцев, однако не дает о себе забыть.

Орлов остается постоянным гостем футбольных телепередач, осваивает новые площадки и регулярно выдает привлекающие внимание заголовки. Парадоксально, но «стреляют» у Геннадия Сергеевича в основном высказывания не о «Зените», а о «Спартаке», который на берегах Невы вроде как не считают за соперника. И все равно говорят о нем едва ли не больше, чем о «Зените». Интригующий эффект, пронаблюдать за которым нам помогут реплики Орлова за последние пять-шесть лет.

2015 год

«Дзюбиньо, прости нас!»

Артем Дзюба в нынешнем сезоне забил уже 21 гол во всех турнирах, 5 из которых в Лиге чемпионов. В «Зените» не ожидали такого лихого старта от Артема, рад за него. А болельщики «Спартака» уже пишут на баннерах: «Дзюбиньо, прости нас!»

Когда Геннадий Сергеевич считал голы Дзюбы, он учел и 6 забитых мячей в составе сборной России (4 из них — Лихтенштейну в одном матче). А за что в его вселенной извинялись спартаковские болельщики, так и осталось загадкой.

2016 год

Спартаковские миллионеры и посредственный защитник Боккетти

Футболисты «Кубани», в составе которой нет больших звезд, играли гораздо лучше спартаковских миллионеров. Пока Бокетти остается главной силой в обороне «Спартака», мы спокойны. Это посредственный защитник.

Лидерство «Спартака» — фарт

Лидерство «красно-белых» — это фарт. Пока им просто улыбается удача, обыгрывают еле-еле соперников, но очки набирают. Отставание «Зенита» в 5 очков, но игра у команды Луческу поставлена лучше, чем у команды Карреры. «Спартак» играет на вдохновении, но им будет сложно сохранить эмоциональный фон на весеннюю часть сезона. В игре питерцев больше разума и уверенности, «Зенит» забил много голов, а «Спартак» скоро устанет вырывать победы.

Забавно, что Геннадий Сергеевич предпочитает не оценивать футболистов «Зенита» по их заработку — это к разговору о миллионерах, которых в составе «сине-бело-голубых» всегда хватало. И да, фарта «Спартаку» в сезоне-2016/17 хватило, чтобы удержать первое место.

2017 год

Не впечатляющий Адриано и хороший Джикия

Луиса Адриано я один раз видел в матче за «Милан». Не произвел впечатления. А вот Джикию «Зенит» бы с удовольствием подписал, это перспективный и страстный футболист. Но на него претендует «Спартак». Пусть укрепляются, думаю, «Зенит» их и так победит.

Нечемпионская игра

Впереди еще 10 туров, и я по-прежнему не вижу у «Спартака» игру, которая бы его выделяла. Судьба титула в руках «Зенита» и ЦСКА , там опытные игроки, которые будут бороться до конца.

Возраст болельщиков

«Зенит» здорово себя раскрутил. И вспомните о популярности, о 15 миллионах, которые болеют за „Зенит“ по всему миру, это и ВЦИОМ подтвердил. Радует, что за „Зенит“ болеют молодые, с 18 до 25 лет. „Зенит“ — стильный клуб, он нравится молодым, это главное. А за „Спартак“ больше болеют те, кому за 45.

2018 год

Переоцененный Промес

Мне кажется, мы переоценили голландца. Видимо, Квинси перестал тренироваться, как положено, уменьшил требования к себе, и его уровень снизился. В «Спартаке» никто не прогрессирует, значит, учебно-тренировочная работа выстроена не здорово.

Несостоявшийся тренер

Я продолжаю утверждать, что Каррера — это ещё не состоявшийся тренер. Он же сейчас потерял команду. Как это произошло? Они же все на хороших зарплатах, а не выполняют задания, особенно игроки обороны. Неровно играет Промес, не очень себя утруждает игрой у своих ворот. Это тренерская работа. Немолодой специалист, до России главным тренером никогда не работал, и соответствующего опыта ему не хватает. В Италию его, хотя он выиграл у нас чемпионат, никто не зовет. Особого интереса к его фигуре нет. Это показатель.

2019 год

Как ни странно, после отставки Карреры и до назначения Тедеско разобранный и бесхарактерный «Спартак» Олега Кононова был практически не интересен Геннадию Орлову. Лишь изредка Орлов вспоминал о Каррере, которого сначала «никто не подписывает», а потом «подписывает греческий клуб», а еще предлагал лишить Дениса Глушакова премии «Джентльмен года». Для справки: у Артема Дзюбы тоже есть эта награда.

2020 год

«Дырявая оборона»

Жиго играет в паре с Джикией в центре защиты «Спартака». И какое место они в прошлом сезоне заняли? А за что отвечают два центральных защитника? За оборону своих ворот. Что же у них такая дырявая оборона? Жиго — авантюрист, что свойственно французам. Но его основное амплуа — защитник. У них оборона должна быть — цемент! И Джикия такие же ошибки допускает, оба с ошибками играют. Я не знаю, как долго в «Спартаке» продержится немец Тедеско, но игра Жиго не похожа на игру стабильных и сильных немецких защитников. Чем он вам нравится?!

Шестое место — прогресс

Тедеско не блещет в «Спартаке»? Почему не блещет? У команды третье место! Последние результаты не имеют значения, будем смотреть после 30-го тура. В прошедшем сезоне спартаковцы были седьмые. Значит, если в этот раз они займут шестое место, это будет прогресс. Это цифры, это факты.

Высказывания Геннадия Сергеевича — это пусть не цифры, но тоже факты. Здесь прекрасно все: и риторика, и время появления новых глубокомысленных реплик, и некоторые выводы. Например, Орлов увидел в публикации видео с Дзюбой «краснодарский след». Как вам такая версия?