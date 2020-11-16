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Варела: «В „Динамо“ всё организовано не хуже, чем в „Манчестер Юнайтед“»

сегодня, 20:13

Защитник «Динамо» Гильермо Варела рассказал о своём переходе в московский клуб на правах аренды из «Копенгагена».

Я давно подумывал уйти из «Копенгагена». Просто чемпионат Дании не очень мне подходит, я хочу играть в первенстве посильнее. Кроме «Динамо», было предложение из Испании. Но оно не устроило ни меня, ни «Копенгаген». Плюс я уже был в России — знал, что меня ждет здесь.

Мой агент мне много хорошего рассказывал про «Динамо». Ну и, понятно, я знал, что это за клуб. Великий российский клуб с невероятной историей. Как можно не знать про легендарного Льва Яшина? Вообще, «Динамо» на хорошем счету в Европе.

Конечно, я надеюсь остаться здесь как можно дольше. Мне нравится всё, что я вижу в «Динамо». Честно, даже не думал, что буду настолько позитивен. В «Копенгаген» я точно возвращаться не собираюсь. Так что план простой — играть за «Динамо», приносить пользу команде, доставлять радость болельщикам.

Очень приятно, что в клубе о тебе заботятся. Скажем, быстро сделали российскую визу и мне, и моей жене. За один день, просто невероятно! Поверьте, мне есть с чем сравнивать, чтобы почувствовать разницу в пользу «Динамо». Здесь всё организовано не хуже, чем в «Манчестер Юнайтед». Ну и в целом — инфраструктура, база, стадион — всё на топ-уровне. Ни в одном из своих прошлых клубов я не видел такой красоты.

Какой игрок «Динамо» произвел самое крутое впечатление на первых тренировках? Себа и Клинтон! У них есть очень много классных качеств. Поверьте, Шиманьски и Н’Жи — сильные футболисты. Но в «Динамо» хватает отличных игроков, все в порядке.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 21:42
Ну это уже перебор.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 20:40
МНЕНИЕ СО СТОРНЫ ВИДНЕЕ...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:37
Динамо платит в разы больше.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:14
Где МЮ и где Динамо...
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