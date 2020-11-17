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Талалаев: «У Тимофеева практически нет слабых мест»

17 ноября 2020, 14:45

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, как в его команде развиваются арендованные у «Спартака» полузащитник Артем Тимофеев и нападающий Георгий Мелкадзе.

Тимофеев — это игрок, который близок по характеристикам к реализации идеального в моем понимании футбола. У него практически нет слабых мест. Поэтому я и считаю, что Тимофеев и Владимир Ильин могут развиваться, дать большой скачок, тем более рядом с классными партнерами уровня национальной команды.

Я знаю, что мне нужно сделать, чтобы Георгий [Мелкадзе] стал тем, кем он может быть. По своим природным данным и по тому, что заложено в него юношескими тренерами «Спартака», это футболист, который может играть на самом высоком европейском уровне, но для этого ему нужно работать.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
17 ноября в 19:19
Важно сохранить этих троих в Ахмате!
ТТ
ТТ ответ КЭТиК (раскрыть)
17 ноября в 17:23
а может и наоборот..повысить требовательность к себе !!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
17 ноября в 16:58
Как минимум одно слабое место у Артема есть - левое колено, в противном случае уже играл бы в сборной.
Насмешник
Насмешник
17 ноября в 16:38
Если нет слабых мест, то почему в 26 лет он не играет за Реал или Барсу? Вот мы любим рассуждать, что наши футболисты недостаточно к себе требовательны. А такое впечатление, что у отечественных тренеров просто к ним заниженные требования.
VAN ARM
VAN ARM
17 ноября в 15:22
через пару лет посмотрим)))
DEIVID
DEIVID
17 ноября в 14:54
Тимофеев всегда талантливым был, другое дело травмы.
makkie
makkie
17 ноября в 14:54
Ну да, только в Спартаке Тимофеев не заиграл...
Для Ахмата может быть и подходящий игрок, но на высоком уровне не потянет.
beefs
beefs
17 ноября в 14:53
надо же, новые звезды появились...
КЭТиК
КЭТиК
17 ноября в 14:46
Сейчас игрок зазвездится от такой оценки.
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