Талалаев: «У Тимофеева практически нет слабых мест»

Главный тренер «Ахмата» рассказал, как в его команде развиваются арендованные у «Спартака» полузащитник и нападающий .

Тимофеев — это игрок, который близок по характеристикам к реализации идеального в моем понимании футбола. У него практически нет слабых мест. Поэтому я и считаю, что Тимофеев и Владимир Ильин могут развиваться, дать большой скачок, тем более рядом с классными партнерами уровня национальной команды.

Я знаю, что мне нужно сделать, чтобы Георгий [Мелкадзе] стал тем, кем он может быть. По своим природным данным и по тому, что заложено в него юношескими тренерами «Спартака», это футболист, который может играть на самом высоком европейском уровне, но для этого ему нужно работать.