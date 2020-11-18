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Кевин Кэмпбелл: «„Арсеналу“ нужно подписать Джерома Боатенга»

18 ноября 2020, 11:30

Бывший нападающий «Арсенала» Кевин Кэмпбелл считает, что лондонскому клубу нужно подписать защитника «Баварии» Джерома Боатенга, который станет свободным агентом следующим летом.

В вашем клубе никогда не может быть много хороших игроков. Возможно, переход Боатенга покажет, на каком уровне сейчас находится «Арсенал».

Габриэлю и Салиба было бы полезно, если бы в клубе был кто-то вроде Боатенга. Я не знаю, как долго Давид Луис ещё будет в «Арсенале», поэтому Джером Боатенг может быть тем опытным игроком, который поможет другим реализовать свой потенциал.

«Арсеналу» нужны сильные личности. Боатенг, безусловно, является таким. Если вы расскажете об этой идее фанатам «Арсенала», они скажут: «Он слишком стар». Но нашей команде нужен опыт, а у Боатенга есть менталитет победителя.

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Я на стреме
Я на стреме ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
18 ноября в 11:58, ред.
на последнем рандеву 14 августа Месси упал....причём больно )
там ещё в промежутке между событиями 14 год с финалом в бразилии промелькнул)
ошалевший
ошалевший
18 ноября в 11:52
арсеналу пора уже брать нормальных игроков,а не переработанных
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
18 ноября в 11:50
Боатенг эта та легенда, которая все время падает при виде Месси?
sv_1969
sv_1969 ответ VAN ARM (раскрыть)
18 ноября в 11:47
Все эксперты)))
A.S.A
A.S.A
18 ноября в 11:44
Он конечно же опытный защитник но привозит не мало голов, а такие у нас уже есть)
Я на стреме
Я на стреме
18 ноября в 11:41, ред.
как защитник, Боатенг уникален тем, что усиливает игру в атаке, но ослабляет в обороне)
VAN ARM
VAN ARM
18 ноября в 11:31
прям все знают что лучше)))))))))))))
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