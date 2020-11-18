Кевин Кэмпбелл: «„Арсеналу“ нужно подписать Джерома Боатенга»

Бывший нападающий «Арсенала» Кевин Кэмпбелл считает, что лондонскому клубу нужно подписать защитника «Баварии» , который станет свободным агентом следующим летом.

В вашем клубе никогда не может быть много хороших игроков. Возможно, переход Боатенга покажет, на каком уровне сейчас находится «Арсенал».

Габриэлю и Салиба было бы полезно, если бы в клубе был кто-то вроде Боатенга. Я не знаю, как долго Давид Луис ещё будет в «Арсенале», поэтому Джером Боатенг может быть тем опытным игроком, который поможет другим реализовать свой потенциал.

«Арсеналу» нужны сильные личности. Боатенг, безусловно, является таким. Если вы расскажете об этой идее фанатам «Арсенала», они скажут: «Он слишком стар». Но нашей команде нужен опыт, а у Боатенга есть менталитет победителя.