Лазович: «У сборной России тренер с отличным менталитетом»

Бывший футболист «Зенита» и «Ростова» прокомментировал предстоящий матч сборной России против команды Сербии в Лиге Наций.

Сборная России? Невероятный баланс между опытными и молодыми игроками. Тренер с отличным менталитетом. Россия показала хороший уровень на чемпионате мира. Как они играли, как они бились за страну — это впечатляет.

Посмотрите на нашу группу в Лиге Наций — Россия идет первой. Если сегодня они победят, то завершат турнир на вершине. У вас сильная организация, сильная федерация, невероятная инфраструктура. Поэтому хорошие результаты вполне объяснимы. Многие игроки вашей сборной выступают в местном чемпионате. А у нас в сборной в своем чемпионате играют только один или два футболиста.