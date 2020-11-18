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Лазович: «У сборной России тренер с отличным менталитетом»

18 ноября 2020, 11:53
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» и «Ростова» Данко Лазович прокомментировал предстоящий матч сборной России против команды Сербии в Лиге Наций.

Сборная России? Невероятный баланс между опытными и молодыми игроками. Тренер с отличным менталитетом. Россия показала хороший уровень на чемпионате мира. Как они играли, как они бились за страну — это впечатляет.

Посмотрите на нашу группу в Лиге Наций — Россия идет первой. Если сегодня они победят, то завершат турнир на вершине. У вас сильная организация, сильная федерация, невероятная инфраструктура. Поэтому хорошие результаты вполне объяснимы. Многие игроки вашей сборной выступают в местном чемпионате. А у нас в сборной в своем чемпионате играют только один или два футболиста.

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Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
18 ноября в 12:58, ред.
Если победим , то Саламыч докажет свою Состоятельность.
Хороший результат на ЧМ и выход Сборной в финальную часть ЧЕ. А теперь пока первые в своей группе и есть возможность перейти в Элиту сильнейших. Чем не позитивные результаты его работы .
LOpp
LOpp
18 ноября в 12:06
Многие игроки вашей сборной выступают в местном чемпионате. А у нас в сборной в своем чемпионате играют только один или два футболиста.
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Вот тут Лазович думает, что сделал нашей сборной комплимент. На самом деле только подчеркнул низкий уровень нашей сборной.
Kirgudu
Kirgudu
18 ноября в 12:02, ред.
По чесноку, г... о, а не тренер. Все матчи с более-менее путной командой просраны в чистую. А мочить почтальонов.........
Gahi
Gahi
18 ноября в 11:57
Всё покажут футболисты на поле кто есть кто.
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