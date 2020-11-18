Обрадович: «Сейчас в сборной Сербии смена поколений»

Бывший футболист «Локомотива» прокомментировал предстоящий матч сборной Сербии против России в Лиге Наций.

Кто лидер в Сербии? В атаке — капитан Тадич из «Аякса» и Митрович из «Фулхэма», в последние два года забивший очень много голов за сборную. Тадич же руководит игрой в атаке и всегда может создать перспективный момент для партнера или пробить. В защите же выделяется Миленкович. Он молодой, но уже три года стабильно играет за сборную. Сейчас в нашей сборной смена поколений. Для тренера это может быть минусом — не хватает сыгранности. Но это же и плюс — появляется новая энергия.

Проблема, что Тадич не сыграет с Россией? Да, другого такого игрока у нас нет. И давно не было. Увы, похоже, у него небольшая травма. Возможно, тренер Тумбакович поменяет стиль и вместо Тадича появится быстрый Ранджелович из «Олимпиакоса» или еще кто-то. Знаю, что несколько основных игроков сборной России также пропустят матч. Значит, Станислав Черчесов тоже выставит интересный состав. Надеюсь, будет много голов.