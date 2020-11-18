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Обрадович: «Сейчас в сборной Сербии смена поколений»

18 ноября 2020, 10:30
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист «Локомотива» Милан Обрадович прокомментировал предстоящий матч сборной Сербии против России в Лиге Наций.

Кто лидер в Сербии? В атаке — капитан Тадич из «Аякса» и Митрович из «Фулхэма», в последние два года забивший очень много голов за сборную. Тадич же руководит игрой в атаке и всегда может создать перспективный момент для партнера или пробить. В защите же выделяется Миленкович. Он молодой, но уже три года стабильно играет за сборную. Сейчас в нашей сборной смена поколений. Для тренера это может быть минусом — не хватает сыгранности. Но это же и плюс — появляется новая энергия.

Проблема, что Тадич не сыграет с Россией? Да, другого такого игрока у нас нет. И давно не было. Увы, похоже, у него небольшая травма. Возможно, тренер Тумбакович поменяет стиль и вместо Тадича появится быстрый Ранджелович из «Олимпиакоса» или еще кто-то. Знаю, что несколько основных игроков сборной России также пропустят матч. Значит, Станислав Черчесов тоже выставит интересный состав. Надеюсь, будет много голов.

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Все комментарии
Я на стреме
Я на стреме
18 ноября в 10:40, ред.
а у нас стабильность! время бежит, вода течёт, а Жирков всё ещё лучший)
Али Самаркандский
Али Самаркандский
18 ноября в 10:37
Болеем за Сербию, но не в этом матче. Удачи России.
Gahi
Gahi
18 ноября в 10:33
Каждая смена должна быть достойной сборной.
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