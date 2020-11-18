УЕФА не планирует отменять матч Сербия — Россия из-за коронавируса

УЕФА не планирует отменять или переносить матч Лиги Наций между сборными Сербии и России. Об этом источнику сообщили в пресс-службе организации.
У УЕФА нет планов переноса или тем более отмены матча Сербия — Россия в Белграде. Сербская национальная команда действует в рамках существующих протоколов, согласованных УЕФА. Игроки, сдавшие положительные тесты, изолированы. Игра состоится 18 ноября.
Матч состоится при любом количестве положительных тестов....
Кто то в УЕФА даже и счёт уже знает...))
Матч состоится при любом количестве положительных тестов....
Кто то в УЕФА даже и счёт уже знает...))