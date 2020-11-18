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УЕФА не планирует отменять матч Сербия — Россия из-за коронавируса

18 ноября 2020, 15:28
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

УЕФА не планирует отменять или переносить матч Лиги Наций между сборными Сербии и России. Об этом источнику сообщили в пресс-службе организации.

У УЕФА нет планов переноса или тем более отмены матча Сербия — Россия в Белграде. Сербская национальная команда действует в рамках существующих протоколов, согласованных УЕФА. Игроки, сдавшие положительные тесты, изолированы. Игра состоится 18 ноября.

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Все комментарии
Little Caprice
Little Caprice
18 ноября в 18:27
УЕФА и Швейцарию с Украиной не отменяла, но матча в итоге нет.
BDA81
BDA81 ответ 112910415 (раскрыть)
18 ноября в 16:41
И старики)))
112910415
112910415
18 ноября в 16:21
В бой идут одни здоровяки!
Leha-ha50
Leha-ha50
18 ноября в 15:56
Ну что же , так тому и быть. Ждемс.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 ноября в 15:40
Это было понятно после переназначения судьи....
Матч состоится при любом количестве положительных тестов....
Кто то в УЕФА даже и счёт уже знает...))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 ноября в 15:39
Скорей бы игра!
Cat01
Cat01
18 ноября в 15:34
Будем ждать саму игру..... Удачи!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 ноября в 15:33
Вот кто бы сомневался! Это же не Швейцария...
Брулин
Брулин
18 ноября в 15:32, ред.
До вечера есть еще время это сделать... еще тесты делать будут
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