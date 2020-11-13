Быстроногий ветеран, вратарь из Чемпионшипа, нетипичный венгр и экс-игрок «Оренбурга». Футболисты, определившие итоговые группы Евро-2020

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сегодня, 12:02

«Соккер.ру» рассказывает о героях стыковых матчей.

Футбол — игра коллективная, и победы добывает вся команда. Но роль личности всё равно высока. Эта статья посвящена как раз тем, кто помог решить исход стыковых матчей и определить окончательные контуры предстоящего чемпионата Европы.

Горан

В среду определились четыре последних участника финального турнира. Первым этот барьер взяла сборная Северной Македонии, обыграла в Тбилиси команду Грузии. Населенная болгарами, а с некоторых пор и албанцами, часть некогда единой Югославии будет впервые представлена на крупном футбольном турнире. Судьбу матча решил единственный гол Горана Пандева.

Те, кто перестал следить за событиями в Серии А, услышав эту новость, воскликнули: «Как? Он ещё играет»? Да играет. И как видим вполне прилично. В текущем сезоне 37-летний нападающий сыграл семь матчей за «Дженоа», в которых забил один мяч. И не собирается заканчивать карьеру. Возможно, покорит высоту в 500 матчей в Серии А. А до отметки 100 голов и вовсе рукой подать — всего 5 голов.

В свои 37 лет Горан остаётся всё таким же быстроногим, техничным левшой, который любит не только забивать сам, но и помогать товарищам. А ещё он универсал. Может сыграть не только на любимой позиции оттянутого форварда, но и слева, и справа, и в центре. И слово «ветеран» как-то не очень вяжется с вечно молодым и задорным футболистом.

Горан Пандев впервые вышел на поле в 2000 году. А через год он уже отправился покорять Италию. Молодой нападающий подписал контракт с самим «Интером». Горан был вне себя от счастья, он будет выходить на поле с самим Роналдо. Но македонец отправился гулять по арендам, так и не получил своего шанса. Зато в «Лацио» стал одним из ключевых игроков. И оставался таковым на протяжении нескольких лет. А потом снова отправился в «Интер». Пробыл там два с небольшим года, но успел собрать внушительную коллекцию наград и титулов — скудетто, два Кубка Италии, победа в Лиге чемпионов и чемпионате мира среди клубов. Потом были «Наполи», «Галатасарай». С 2015 года Пандев — футболист «Дженоа». Можно сказать, что македонец порою тащит некогда именитый (а ныне скромный) клуб на себе.

В сборной Македонии Горан играет 19 лет. Выступал, когда небольшая балканская страна добавляла к своему названию Бывшая югославская республика, и когда она стала Северной. Матч в Тбилиси стал для него 114-м в форме национальной команды. Бывало, Пандев был едва ли не единственной звездой в составе македонцев. И весьма символично, что именно Горан забил исторический гол, который вывел македонцев в финальную часть чемпионата Европы.

Дэвид

Сборная Шотландии в последний раз играла в финальной части чемпионата Европы в 1996 году. Более того, одна из старейших сборных мира постепенно увядала. В последнем чемпионате Европы участвовали и англичане, и валлийцы, и обе ирландских сборных. Только «тартановой армии» не хватало. Вспомните, как наша сборная расправилась с шотландцами в последнем отборочном цикле. Однако команда Шотландии всё же пробилась на чемпионат Европы, одолев в стыковых матчах сборную Сербии. Шансы пройти сербов (да ещё в Белграде) были малы, даже мизерны. Но произошла сенсация, у которой несколько составляющих. Не будем касаться проблем команды Сербии. Нельзя не отметить 35-летнего вратаря Дэвида Маршалла, который прекрасно отыграл 120 минут, а потом отразил решающий пенальти.

Дэвид Маршалл играет очень давно. С 2002 года. Тогда тренер «Селтика» Мартин О’Нил стал привлекать к основному составу 17-летнего воспитанника клуба. В 18 лет Дэвид потеснил Рэба Дугласа в клубе, а через год и в сборной. Пережил с национальной командой сложные, если не сказать тяжёлые годы, когда «тартановая армия» находилась в упадке. Порою уступал пост Алексу Макгрегору. Но в итоге Дэвид стал именно тем, кто прервал эту затянувшуюся чёрную полосу.

Маршалл довольно рано покинул Шотландию, провёл большую часть карьеры в Англии. Точнее в Англии и Уэльсе, ибо восемь сезонов Дэвид отыграл в воротах «Кардифф Сити» (и в Премьер-лиги, и в Чемпионшипе). Сейчас Маршалл тоже выступает во втором по силам дивизионе Англии — помогает «Дерби Каунти» в борьбе за выживание.

Лоик

Сборная Венгрии находилась в шаге от провала. На 88-й минуте венгры проигрывали в Будапеште исландцам 0:1. Причём проигрывали по игре. Грубейшая ошибка вратаря Петера Гулачи в первом тайме сломала игру хозяев. Венгерская команда проснулась лишь во втором тайме. И осадила ворота островитян. Тренер хозяев поля Марко Росси произвёл несколько замен. Одна из них показалась весьма странной. Полузащитника Адама Надя заменил защитник Лоик Него, совершенно непохожий на венгра. Имя тоже далеко не венгерское.

Лоик Него — француз, причём темнокожий. Выходец из Вест-Индии. И не такой уж молодой — 29 лет. Во Франции он выступал немножко в «Нанте». Побывал в «Роме», английском «Чарльтоне», бельгийском «Стандарде». Нигде толком не играл. Разве что в юношеских сборных Франции. Но с переходом во взрослый футбол куда-то всё исчезло. Не один он такой. Да и в венгерском «Уйпеште» Лоик воспринимался, как экзотический персонаж. Зато в «Фехерваре» во француза поверили. Там он стал игроком основы. Более того, в Лоике проснулся талант бомбардира. За 5 лет забил 33 гола. Согласитесь, неплохой результат для защитника. Если учесть, что до приезда в Венгрию Него поражал только свои ворота.

Идея пригласить Него в сборную Бельгии пришла в голову Марко Росси, причём относительно недавно. Француз отыграл много лет в Венгрии, а в 2019 уже обзавёлся венгерским паспортом. Французы не возражали, ФИФА тоже дала добро. И в октябре француз дебютировал в составе сборной Венгрии. А через месяц с небольшим уже помог своей новой родине, когда в сутолоке у ворот забил такой спасительный мяч в ворота сборной Исландии. Венгры избежали обидного домашнего поражения, а потом восходящая звезда венгерского футбола Доминик Собослаи провёл победный гол.

Михал

Поедут на чемпионат Европы и словаки, одолевшие в Белфасте сборную Северной Ирландии с результатом 2:1. Причём все три гола в этой встрече провели словаки. Один из их сильнейших игроков Милан Шкриньяр поразил свои ворота, подарив островитянам шанс. Но в дополнительные 30 минут словаки всё же дожали. Победу принёс точный удар 32-летнего Михала Дуриша. Знакомое имя? Вспоминайте, вспоминайте. В сезоне 2017-18 словак играл за «Оренбург» (и довольно неплохо). Но потом Михал уехал на Кипр, где по сей день играет. Недавно сменил «Анартосис» на «Омонию». Дуриш — не самый важный игрок в сборной Словакии. Игрок ротации. В Белфасте он вышел на замену вместо бывшего зенитовца Роберта Мака, а в итоге подкараулил ошибку ирландцев в собственной штрафной.

Дуриш нечасто забивал за сборную. За восемь лет накопилось 7 голов, причём 5 из них приходятся на товарищеские матчи. Один раз (в сентябре) поразил ворота израильтян в Лиге Наций. Но мяч в Белфасте может стать судьбоносным не только для словацкой сборной, но и самого нападающего. Может, теперь он станет получать большую игровую практику, а не только довольствоваться выходами на замены. Иногда в 32 года футбольная жизнь только начинается.