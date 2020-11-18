«Рома» предложила Тотти вернуться в клуб

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18 ноября 2020, 12:53

Сообщается, что легенда итальянского футбола встретился с владельцем «Ромы» Дэном Фридкином, чтобы обсудить свое возможное возвращение.

Напомним, что недавно Тотти уволился из римского клуба.

Франческо была предложена должность представителя «волков». Сам же Тотти настаивает на том, чтобы ему досталась работа технического директора «Ромы». Переговоры будут продолжаться и далее.