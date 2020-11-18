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«Рома» предложила Тотти вернуться в клуб

18 ноября 2020, 12:53

Сообщается, что легенда итальянского футбола Франческо Тотти встретился с владельцем «Ромы» Дэном Фридкином, чтобы обсудить свое возможное возвращение.

Напомним, что недавно Тотти уволился из римского клуба.

Франческо была предложена должность представителя «волков». Сам же Тотти настаивает на том, чтобы ему досталась работа технического директора «Ромы». Переговоры будут продолжаться и далее.

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Leha-ha50
Leha-ha50
18 ноября в 15:20
Все хотят руководить. Для начала надо просто вернуться в клуб на любую должность . Негоже легенде клуба сидеть без дела. А уж в зависимости от успехов в работе , можно будет подумать и о руководящей роли. Должность технического директора - это большая ответственность, большая нагрузка и не все с этой работой справляются.
Удачи Тотти в переговорах и ждем скорейшего его возвращения в клуб.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
18 ноября в 12:54
Ческо неадекватно оценивает свои способности.
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