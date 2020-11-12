Стиви Джи и его «Рейнджерс» готовят революцию в Шотландии. Монополия «Селтика» под угрозой

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сегодня, 11:55

«Соккер.ру» рассказывает о ситуации в шотландской Премьер-Лиге.

В шотландской Премьер-Лиге сыгран первый круг. И немножко второго. Самое время посмотреть, что делается в одном из старейших чемпионатов. А там сложилась довольно интересная ситуация. Вперёд вырвался «Рейнджерс», который тренирует Стивен Джеррард.

Сейчас команда Стиви Джи опережает «Селтик» на 9 очков. Прилично? Но не забудем, что «джерс» сыграли 14 встреч, а «хупс» — 12. То есть девять очков в таблице имеются, но чемпион может спокойно сократить этот отрыв до трёх.

Предвижу некий скепсис. Год назад я писал, что «Рейнджерс» бросил перчатку соседям из Глазго, и даже шёл вровень. Однажды даже вперёд вырвался. Были надежды, что парни Джеррарда могут выиграть турнир. Но «Селтик» сначала совершил обгон, а потом совершил отрыв. Чемпионат Шотландии, как известно, не был доигран из-за пандемии коронавируса, и на момент досрочного завершения «кельты» опережали «светло-синих» на 13 очков по набранным и на 10 по потерянным. То есть можно предположить, что если бы турнир был доигран до конца, то ничего бы не изменилось.

Сейчас ситуация несколько иная. Не принципиально, а именно несколько. «Джерс» получили преимущество за счёт победы в первой «старой фирме». Матч, проходивший на «Селтик Парк», завершился победой номинальных гостей с результатом 2:0. Защитник «светло-синих» англичанин Коннор Голдсон забил по мячу в каждом из таймов, чем и обеспечил своей команде победу. Которая может стать очень ценной. Так или иначе, первый круг выиграла команда, которой руководят звёзды «Ливерпуля» Стивен Джеррард и Гари Макаллистер.

Прежде чем рассказать о лидере и его преследователе, по совместительству чемпиону, позвольте напомнить об интриге нынешнего чемпионата Шотландии. У «Рейнджерс» — 54 чемпионских титула, причем «джерс» остановились на отметке 54 в 2011 году. «Хупс» выиграли девять чемпионатов подряд, повторив достижение соседей. Те тоже побеждали в девяти первенствах подряд (с 1988-89 по 1996-97 годы). Сделать тотус (десять чемпионств подряд) пока не получилось ни у кого. «Селтик» в шаге от этого уникального достижения. Кроме того, «кельты» мечтают о своём 52 чемпионстве. Ещё немножко и соседи сравняются.

Правда, у потенциального тотуса «Селтика» есть один существенный изъян. Как известно, финансовый кризис на четыре года выбил «Рейнджерс» из элиты. Самый титулованный клуб рухнул на дно шотландского профессионального футбола и не без труда оттуда выбрался. И если «светло-синие» ковали свою девятисезонную чемпионскую серию в остром соперничестве с соседями, то «кельты» по большому счёту боролись с собой. Только в прошлом чемпионате былое соперничество снова обострилось.

А теперь о двух лидерах. Первое, что бросается при взгляде на состав «Рейнджерс» — малое количество шотландцев. Всего семь человек в заявке. Для сравнения, англичан в команде восемь. Постоянно выходят на поле два шотландца — опорный полузащитник Райан Джек и кто-то из вратарей — 38-летний Алекс Макгрегор и 32-летний Джош Маклафлин. Англичане Джон Тавернье, Коннор Голдсон, Райан Кент, Брендон Бейкер, Кемар Руф играют куда большую роль, да и ветеран Джермейн Дефо весьма полезно выходит на замены. Добавьте в этот список шведа Филиппа Хеландера, хорвата Борну Баришича, игрока финской сборной Гленна Камара, румына Яниса Хаджи, канадца Скотта Арфилда, колумбийца Альфредо Морелоса, и вы поймёте, какой интернационал играет в команде Джеррарда. И играет неплохо. В текущем чемпионате «Рейнджерс» завершил вничью только два матча — с «Ливингстоном» и «Хибернианом». В недавней игре с «Гамильтоном» лидер отправил в ворота соперника восемь безответных мячей.

У «Селтика», который по-прежнему тренирует Нил Леннон, шотландцев больше. И в стартовом составе — Грэг Тэйлор, Скотт Браун, Райан Кристи, Каллум Макгрегор, и вообще — Скотт Бэйн, Стивен Уэлш, Дэвид Тёрнбулл, Джеймс Форрет, Ли Гриффитс. Но определяют игру всё же легионеры — французы Одсон Эдуар, Оливье Нтшам и Кристофер Жюльен, норвежцы Кристофер Айес и Мохаммед Эльюнусси, голландец Джереми Фримпонг и швейцарец Алиян Аджети, грек Василиос Баркас. Состав у Леннона более именит и более сыгран. Но не настолько, чтобы говорить о полном преимуществе «кельтов». Кроме того, на лучшего бомбардира Одсона Эдуара началась охота, и высока вероятность продажи 22-летнего француза в зимнее трансферное окно.

Однако список самых метких возглавляет пока не Эдуар, на счету которого 6 голов. По 8 мячей забили футболисты, не относящиеся к номинальным нападающим. Льюис Фергюсон из «Абердина» — игрок средней линии, а Джон Тавернье — и вовсе правый защитник. Интересный футболист. Этнический француз, воспитанник «Ньюкасла», сменил в Англии чуть меньше десятка клубов и где только не играл. Уехал в Шотландию, где дослужился до капитана «Джерс». Более того, на игру защитника-бомбардира приезжал посмотреть Гарет Саутгейт. Тавернье, смазавший в прошлом сезоне три пенальти, снова походит к точке и бьёт 11-метровые. Пока безупречно. Но половину своих голов Джон провёл с игры.

Очень радует Янис Хаджи, на которого в прошлом году претендовал «Спартак». Сын звезды румынского футбола Георге Хаджи забил один мяч. Но раздал уже шесть голевых передач. И собирается останавливаться на достигнутом. Не исключено, что зимой его придётся удерживать.

Обозначились не только два лидера, но претенденты на попадание в Лигу Европы. Это «Абердин» и столичный «Хиберниан». У «Донз» были проблемы на старте, связанные со вспышкой коронавируса внутри команды. Заболели сразу восемь человек. Пришлось перекраивать календарь. Обсуждались и разные другие меры. Но кризис был преодолён, и «донз» идут на третьем месте. В команде Денниса МакИнниса выделяется 21-летний полузащитник Льюис Фергюсон, забивший восемь мячей. Вообще-то Льюис воспитанник «Рейнджерс», где славно играли его отец Дерек и дядя Барри Фергюсон. Но молодой футболист нашёл применения своим силам в «Абердине», хотя, наверное, не расстался с мечтой выйти в светло-синей футболке на «Айброкс».

«Хибз», с которым работает Джек Росс, успешно стартовал, но потом несколько притормозил и позволил «Абердину» себя догнать и обогнать. Но столичный клуб всё же успел нарастить отрыв от остальной группы. И вполне уверенно чувствует себя в зоне еврокубков. Но впереди ещё много времени, и пока расслабляться рано. Надо сказать, что у «Хибз»появилось немало новых болельщиков не только в Эдинбурге, но и в других уголках Шотландии. Возможно, это связано с кадровой политикой клуба, который сделал ставку на молодых шотландцев.