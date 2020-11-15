Правительство Норвегии не пускает сборную на матч с Румынией

Сборная Норвегии не вылетела на матч группового этапа Лиги Наций против команды Румынии.
Недавно в сборной Норвегии был выявлен случай заражения коронавирусом. Согласно правилам, вся команда ушла на обязательный карантин, что поставило под угрозу проведение матчей против команды Румынии и Австрии в Лиге Наций.
Федерация футбола Норвегии отправила письмо запросом в Министерство здравоохранения, однако правительство запретило команде выезжать за пределы страны.
Что ждет Норвегию , скоро узнаем.
Всем здоровья.
Что ждет Норвегию , скоро узнаем.
Всем здоровья.