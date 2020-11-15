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Правительство Норвегии не пускает сборную на матч с Румынией

сегодня, 10:49
РумынияЛоготип футбольный клуб Румыния-:-Логотип футбольный клуб НорвегияНорвегия22:45 Матч перенесен

Сборная Норвегии не вылетела на матч группового этапа Лиги Наций против команды Румынии.

Недавно в сборной Норвегии был выявлен случай заражения коронавирусом. Согласно правилам, вся команда ушла на обязательный карантин, что поставило под угрозу проведение матчей против команды Румынии и Австрии в Лиге Наций.

Федерация футбола Норвегии отправила письмо запросом в Министерство здравоохранения, однако правительство запретило команде выезжать за пределы страны.

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:28
опять правила для всех трактуют по разному. технарь как положено за неявку)))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:20
Вирус все более агрессивным становится, новости о заражениях все учащаются и учащаются, напоминая сводки с боевых действий. Вирус начинает более активно влиять на объективность результатов. Уплотнив календарь из-за вируса , команды стали терять из-за травм игроков гораздо чаще, плюс заболевшие и подозреваемые вынуждены выпадать из обоймы . Вот и выходит, что одного мастерства для победы будет мало, надо как можно меньше пострадать от вируса. Но знать бы где упадешь, соломку бы постелил.
Что ждет Норвегию , скоро узнаем.
Всем здоровья.
beefs
beefs
сегодня в 11:03
вот такой поворот, корона злорадствует...
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 10:55
Повезло цыганам
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:54
По идее норвежцам должны засчитать поражения.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:50
И правильно делают!
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