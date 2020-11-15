Правительство Норвегии не пускает сборную на матч с Румынией

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сегодня, 10:49

Сборная Норвегии не вылетела на матч группового этапа Лиги Наций против команды Румынии.

Недавно в сборной Норвегии был выявлен случай заражения коронавирусом. Согласно правилам, вся команда ушла на обязательный карантин, что поставило под угрозу проведение матчей против команды Румынии и Австрии в Лиге Наций.

Федерация футбола Норвегии отправила письмо запросом в Министерство здравоохранения, однако правительство запретило команде выезжать за пределы страны.