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Мостовой: «Ничего особенного от игры с Сербией не жду. Одного очка хватит»

18 ноября 2020, 18:04
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой порассуждал о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги Наций с Сербией.

Как ни странно, многое в матче будет зависеть от игры соперника. Неожиданно, что Сербия в нашей группе занимает последнее место с таким составом игроков. У нас тоже есть проблемы, которые мы увидели в матче с Турцией. Перед игрой заменили и судейскую бригаду, вроде бы и про коронавирус ничего не говорили. Много странностей. Ничего особенного от игры не жду, нам даже одного очка хватит, чтобы выйти дальше. Турция играет с Венгрией, не верю, что Венгрия выиграет, а наши проиграют сербам.

Молодёжи Сербии тоже есть что доказывать. Но одно дело — доказывать, а другое — просто выходить на поле. Конечно, многие называют этот матч главным в году, весь год мы лидировали, а тут, при самом плохом варианте, можем проиграть Сербии. И я буду так говорить, надо же всем немного драматизировать.

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Все комментарии
shur
shur
18 ноября в 20:42
...вчера немецкая молодежь на деле доказала,всё что смогла!
ЮЗИК
ЮЗИК
18 ноября в 19:46
Самцы вероятный исход, согласен с Мостовым
nubom
nubom
18 ноября в 19:35
"...Одного очка хватит" - Сашик знает, что прикупе?...
КЭТиК
КЭТиК
18 ноября в 19:32
Две ничьи в группе нас устроит
Asper
Asper
18 ноября в 19:21
"Турция играет с Венгрией, не верю, что Венгрия выиграет, а наши проиграют сербам".

Сцук, я, кажется, знаю кто тут делает предсказания от имени Черданцева.
Footbolista
Footbolista
18 ноября в 19:06
Главное не очковать...
STVA 1
STVA 1 ответ За адекватность (раскрыть)
18 ноября в 19:05
действительно
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
18 ноября в 19:02
Слушая нелепые разглагольствования Санька, Канчельскиса, Шалимова, Кирьякова, Карпина и других замечательных представителей "золотого поколения" начинаешь понимать почему они так ничего и не добились ни сборной, ни по большому счёту в своих клубных карьерах (Сельта на самом деле не бог весть что за гранд). Не позволил жесточайший недобор интеллекта..
VAN ARM
VAN ARM
18 ноября в 18:58
этого добра в сборной хватает)))
Спартак Безбородьев
Спартак Безбородьев
18 ноября в 18:57
    oFANATo
    oFANATo
    18 ноября в 18:46
    Пора уже набирать больше одного очка.
    За адекватность
    За адекватность
    18 ноября в 18:36
    "Ничего особенного от игры не жду, нам даже одного очка хватит, чтобы выйти дальше." Да уж. "Когда Вы говорите Иван Васильевич, впечатление такое, что Вы бредите."
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    18 ноября в 18:22
    Легендарный игрок Мостовой и увы далёкий от футбола эксперт Мостовой, вроде человек один, а такой разный.
    Если будет ничья с Сербии, то любой результат в матче с Венгрия-Турция, кроме ничьи смерти подобный. Разве стоит оборонять ничью с Сербией и надеется, что соперники в ничью сыграют? Думаю, что Мостовой никогда не будет тренировать, с такой психологией точно никогда никуда дальше группы не пройдёшь.
    Надо играть на победу и не надеется на остальных, всё зависит только от нас, вперёд ребята за победой!!!
    mihaluch
    mihaluch
    18 ноября в 18:20
    Игра будет упорная.
    STVA 1
    STVA 1 ответ shlomo (раскрыть)
    18 ноября в 18:13
    Я нет... Что от них ждать то.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ beefs (раскрыть)
    18 ноября в 18:10
    Ромашка тут не поможет.
    Zimmer
    Zimmer
    18 ноября в 18:08
    Ничего толком не сказал, будем смотреть матч.
    beefs
    beefs
    18 ноября в 18:06
    верю, не верю, чего гадать, скоро все узнаем...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    18 ноября в 18:05
    А мы ждём только победы
    shlomo
    shlomo
    18 ноября в 18:05
    Твои слова да Богу в уши...тоже все ждем
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