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Самедов: «Все понимают, что Дзюба был номером один в сборной»

18 ноября 2020, 17:39

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов высказался о недовольстве болельщиков, которые считают, что Станислав Черчесов предоставляет мало игрового времени форварду «Спартака» Александру Соболеву.

Болельщики могут хотеть что угодно, мы тоже можем кому-то симпатизировать. Но есть тренерский штаб, который видит этих футболистов каждый день и гораздо лучше болельщиков знает, кто в данной ситуации сильнее. Мы всех моментов, тонкостей не улавливаем.

Все понимают, что Дзюба был в этой команде номером один, но месяц назад с Артемом в составе не удалось в трех матчах победить. Тренерам есть из кого выбирать — Чалов, Заболотный, Соболев, Кокорин, Смолов, и было бы странно, если бы происходило иначе.

Сегодня сборная России встретится с командой Сербии в рамках Лиги Наций. Начало — в 22:45 мск.

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Все комментарии
alex074
alex074
18 ноября в 21:18
"Гастарбайтер" чирикает в пользу Артёмки-онаниста. 74р №1 в сборной...
Физручини
Физручини ответ Ростов-Уфа-Химки (раскрыть)
18 ноября в 20:58
В футбол он играть умеет
112910415
112910415
18 ноября в 20:10
плохо дело
Байкал-38
Байкал-38
18 ноября в 19:35
Тренерам есть из кого выбирать — Чалов, Заболотный, Соболев, Кокорин, Смолов.......
Явная деградация нашего футбола.

-У Вас есть проблемы с выбором нападающего?
-Нет! Нет нападающих нет проблем!
oFANATo
oFANATo
18 ноября в 18:44
Не нужен нашей сборной такой позорный номер один.
ДАША Д
ДАША Д
18 ноября в 18:27
Сейчас у него состояние нестояния.
sv_1969
sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
18 ноября в 18:15
Пару видео и он на коне
Leha-ha50
Leha-ha50
18 ноября в 18:06
В рейтинге самых скандальных футболистов явными лидерами являются Кокорин и Мамаев , Дзюба лишь "бронзовый призер". Но время у него еще есть, вполне может стать №1.
holms918
holms918
18 ноября в 18:00
Хватит про Дзюбу, он сделал свой выбор.
Ростов-Уфа-Химки
Ростов-Уфа-Химки
18 ноября в 17:59
Скалозубого можно было бы сделать вторым Дзюбой, если он умел играть в футбол и не был свиньей.
ilyafrom
ilyafrom
18 ноября в 17:58
Дзюба свое отбегал. Он давно уже никакой и видео ни при чем
Faustello
Faustello
18 ноября в 17:55
Главным кулаком сборной!))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
18 ноября в 17:53
Как я понял из высказывания - ключевое слово "был". Из оставшийся группы Смолов и Кокорин по сути завязывают с футболом, Чалов не в сборной не в клубе особо себя не проявляет- этакий затяжной спад с редкими результативными действиями, Заболотному давали шанс - не использовал, то ли потому что зависимый игрок, то ли может выстреливать только в отдельных матчах, самое перспективное - все-таки наигрывать Соболева.
Ростов-Уфа-Химки
Ростов-Уфа-Химки
18 ноября в 17:53
Соболев уже заменил Дзюбу, ап чем речь.
drug01
drug01
18 ноября в 17:51
Номер один с конца.....
VAN ARM
VAN ARM
18 ноября в 17:48
по мнению комментаторов и журналюг))) ну и усатого конечно))
Брулин
Брулин
18 ноября в 17:40, ред.
Забудь Вы уже о Дзюбе пусть спокойно занимается своим делом дома
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