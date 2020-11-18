Самедов: «Все понимают, что Дзюба был номером один в сборной»

Бывший полузащитник сборной России высказался о недовольстве болельщиков, которые считают, что Станислав Черчесов предоставляет мало игрового времени форварду «Спартака» .

Болельщики могут хотеть что угодно, мы тоже можем кому-то симпатизировать. Но есть тренерский штаб, который видит этих футболистов каждый день и гораздо лучше болельщиков знает, кто в данной ситуации сильнее. Мы всех моментов, тонкостей не улавливаем.

Все понимают, что Дзюба был в этой команде номером один, но месяц назад с Артемом в составе не удалось в трех матчах победить. Тренерам есть из кого выбирать — Чалов, Заболотный, Соболев, Кокорин, Смолов, и было бы странно, если бы происходило иначе.