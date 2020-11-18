ГлавнаяНовости

Гендиректор «Локомотива» Кикнадзе заболел пневмонией

18 ноября 2020, 20:56

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заболел пневмонией.

По информации источника, Кикнадзе уже около недели работает удаленно и не появляется в офисе. Причина — выявленная у менеджера двусторонняя пневмония.

Сейчас он лечится дома без госпитализации. Последний тест Кикнадзе на коронавирус показал отрицательный результат.

Все новости
В «Тамбове» подтвердили, что игроки могут бойкотировать матч со «Спартаком»
Вчера, 13:10 Комментарии9
Игроки «Тамбова» готовы бойкотировать матч против «Спартака»
Вчера, 13:05 Комментарии10
У России худший результат в Лиге Наций среди команд, занявших 2-е место
Вчера, 05:17 Комментарии11
Сборная России опустилась в третью корзину жеребьёвки отбора ЧМ-2022
Вчера, 01:08 Комментарии107
Юная болельщица нарисовала афишу к матчу Турция — Россия
15 ноября ФотоКомментарии9
ОфициальноПовторные тесты троих игроков сборной России на COVID-19 — отрицательные
12 ноября Комментарии18
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ermak6848
ermak6848
18 ноября в 23:43
жалко Васю.... поправляйся однако!
VAN ARM
VAN ARM
18 ноября в 22:51
а ведь заслужил))) на всё воля божья.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Faustello (раскрыть)
18 ноября в 22:41
Да по последней инфе эти тесты 50 на 50 работают, так что неудивительно
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
18 ноября в 22:40, ред.
Хотелось бы ещё послушать СтендАп в исполнении Васи.
Пусть выздоравливает и валит из Локо в спартак.
cska vperiod
cska vperiod
18 ноября в 22:07
Кика не кика но человек, здоровья ему.
Инсаров
Инсаров
18 ноября в 22:04
Удалённо теперь разваливает "Локомотив".
Faustello
Faustello
18 ноября в 21:43, ред.
Самим не смешно им? Двухсторонняя пневмония, но конечно это не корона... Писец!
Здоровья Кикнадзу, пусть выздоравливает скорее и продолжает радовать своими вью)))
Kosmos58
Kosmos58
18 ноября в 21:41
Да чтоб он ... был здоров!!!
praporchik zadov
praporchik zadov
18 ноября в 21:37
    praporchik zadov
    praporchik zadov
    18 ноября в 21:36
      МапС
      МапС
      18 ноября в 21:32
      Пусть поправится и валит из футбола.
      praporchik zadov
      praporchik zadov
      18 ноября в 21:31
        Locomotive Breath
        Locomotive Breath
        18 ноября в 21:24
        Здоровья Василию! Что бы на своих двоих свалил из Локо! Чем скорее, тем лучше!
        Robinson
        Robinson
        18 ноября в 21:21
        К чему эта информация?
        Байкал-38.
        Байкал-38. ответ drug01 (раскрыть)
        18 ноября в 21:13
        "Вот как бывает часто"
        Ты эту фразу частенько пишешь, я понимаю погоня за 30 очками, но старайся хоть в тему статьи писать.
        BDA81
        BDA81
        18 ноября в 21:11
        Да хоть кряковирусом, вообще по барабану))
        Байкал-38
        Байкал-38
        18 ноября в 21:09
        Срочно изолировать его от Локо, желательно пожизненно!
        drug01
        drug01
        18 ноября в 21:01
        Вот как бывает часто
        beefs
        beefs
        18 ноября в 21:01
        еще одна жертва короны...
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100