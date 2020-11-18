Гендиректор «Локомотива» Кикнадзе заболел пневмонией

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заболел пневмонией.
По информации источника, Кикнадзе уже около недели работает удаленно и не появляется в офисе. Причина — выявленная у менеджера двусторонняя пневмония.
Сейчас он лечится дома без госпитализации. Последний тест Кикнадзе на коронавирус показал отрицательный результат.
Пусть выздоравливает и валит из Локо в спартак.
Пусть выздоравливает и валит из Локо в спартак.
Здоровья Кикнадзу, пусть выздоравливает скорее и продолжает радовать своими вью)))
Здоровья Кикнадзу, пусть выздоравливает скорее и продолжает радовать своими вью)))
Ты эту фразу частенько пишешь, я понимаю погоня за 30 очками, но старайся хоть в тему статьи писать.
Ты эту фразу частенько пишешь, я понимаю погоня за 30 очками, но старайся хоть в тему статьи писать.