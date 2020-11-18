Гендиректор «Локомотива» Кикнадзе заболел пневмонией

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18 ноября 2020, 20:56

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заболел пневмонией.

По информации источника, Кикнадзе уже около недели работает удаленно и не появляется в офисе. Причина — выявленная у менеджера двусторонняя пневмония.

Сейчас он лечится дома без госпитализации. Последний тест Кикнадзе на коронавирус показал отрицательный результат.