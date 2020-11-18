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Игнатьев: «Очень хотелось бы, чтобы сборная России поставила жирную точку»

18 ноября 2020, 19:39
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев порассуждал о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги Наций с Сербией.

Очень хотелось бы, чтобы мы поставили жирную точку. Мне не очень важно, какое мы место здесь займём. Это не самое главное и престижное. Важны будут результаты в следующем году, когда будет чемпионат Европы. Как будет построена игра, насколько новые имена будут приближаться к сборной – с этим связаны все надежды.

​Как это принято у российского человека в нашей многострадальной истории, когда совсем плохо и мы почти касаемся дна, мы отталкиваемся, находим новые ресурсы и делаем что-то невозможное. Думаю, сегодня именно это и произойдёт. Матч с Турцией вселил надежду с точки зрения качества и производительности. Думаю, сегодня мы найдём резервы, Черчесов умеет доставать их из тайников.

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Все комментарии
safari-05
safari-05
вчера в 09:15
Поставили, куда ещё жирнее
dalex83
dalex83
18 ноября в 22:36
С Гилерми, Одзоевом, Ерохином, Заболотным жду жирную точку в карьере сборной у Черчесова...
alex074
alex074
18 ноября в 21:03
Хочется чтобы поставили жирную точку...А получится, как всегда жидкая, т.е. жиденько обкакаются Усатый осетин и его отара
Спартак Безбородьев
Спартак Безбородьев
18 ноября в 20:40
Жирную точку поставит бревно Соболев - забьет в свои ворота.
ДСА
ДСА
18 ноября в 20:32
Либо точку, либо кляксу.
serh62
serh62
18 ноября в 20:22
очень хочется увидеть точку в пижонстве черчесова. надеюсь Сербы выкинут этого павлина из сборной
mihaluch
mihaluch
18 ноября в 20:22
Жирной точки не получится, при любом исходе получится жирное многоточие.
beefs
beefs
18 ноября в 20:17
очень надеемся на это...
cska vperiod
cska vperiod
18 ноября в 20:09
Надо договориться с сербами они поймут нас.
denmig
denmig
18 ноября в 20:05
Умеет достать из тайников
drug01
drug01
18 ноября в 20:01
Будем смотреть и болеть
Федор Паршунин
Федор Паршунин
18 ноября в 19:55
Когда-то был багаж Аленичева, а теперь есть тайники Черчесова. Страшно представить, что там находится. Как бы он Дзюбу оттуда за причинное место не достал.
VAN ARM
VAN ARM
18 ноября в 19:49
дай бог не в стиле последней игры сб. германии))))))) а то уж точно жирнее не получится)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 ноября в 19:47
Да победят наши,не 59!
Leha-ha50
Leha-ha50
18 ноября в 19:43
Как бы жирная клякса не получилась.
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