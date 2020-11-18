Игнатьев: «Очень хотелось бы, чтобы сборная России поставила жирную точку»

Бывший главный тренер сборной России порассуждал о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги Наций с Сербией.

Очень хотелось бы, чтобы мы поставили жирную точку. Мне не очень важно, какое мы место здесь займём. Это не самое главное и престижное. Важны будут результаты в следующем году, когда будет чемпионат Европы. Как будет построена игра, насколько новые имена будут приближаться к сборной – с этим связаны все надежды.



​Как это принято у российского человека в нашей многострадальной истории, когда совсем плохо и мы почти касаемся дна, мы отталкиваемся, находим новые ресурсы и делаем что-то невозможное. Думаю, сегодня именно это и произойдёт. Матч с Турцией вселил надежду с точки зрения качества и производительности. Думаю, сегодня мы найдём резервы, Черчесов умеет доставать их из тайников.