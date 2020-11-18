Малафеев: «В игре с Сербией многое будет зависеть от вратаря нашей сборной»

Бывший вратарь сборной России порассуждал о предстоящем матче Лиги Наций со сборной Сербии.

В последнее время сборная России не очень хорошо играет в обороне. Это не только действия вратаря и защитников, а в целом как команды. У нас неплохая атака. Иногда не успеваем целиком перестроиться в оборонительные действия. Это накладывает дополнительную нагрузку к нестабильной обороне.

В матче с Сербией многое будет зависеть от вратаря сборной России. Тренеру виднее, кто лучше готов ментально и физически. Здесь сложно давать оценки на основе матчей этих вратарей, которые мы видели. Все-таки, мне кажется, будет играть Гильерме.