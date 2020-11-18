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Малафеев: «В игре с Сербией многое будет зависеть от вратаря нашей сборной»

18 ноября 2020, 18:34
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев порассуждал о предстоящем матче Лиги Наций со сборной Сербии.

В последнее время сборная России не очень хорошо играет в обороне. Это не только действия вратаря и защитников, а в целом как команды. У нас неплохая атака. Иногда не успеваем целиком перестроиться в оборонительные действия. Это накладывает дополнительную нагрузку к нестабильной обороне.

В матче с Сербией многое будет зависеть от вратаря сборной России. Тренеру виднее, кто лучше готов ментально и физически. Здесь сложно давать оценки на основе матчей этих вратарей, которые мы видели. Все-таки, мне кажется, будет играть Гильерме.

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Все комментарии
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18 ноября в 21:04
Другими словами, Малафеев хотел сказать что нет надежды у нашей сборной.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
18 ноября в 20:06
Для Гили пришло время оправдывать получение правильного паспорта.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
18 ноября в 19:54
Если Гиля будет то надо ждать сюрпризов
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ oFANATo (раскрыть)
18 ноября в 19:36
А еще больше нам не хватает тренера сборной и адекватного и не жуликоватого руководства РФС. Если эти две проблемы решить, все будет окей!
ДАША Д
ДАША Д
18 ноября в 19:29
Надо было Игоря вызвать.
mihaluch
mihaluch
18 ноября в 19:21
От вратаря зависит всё.
sv_1969
sv_1969
18 ноября в 19:18
Гилю поставит Усы
VAN ARM
VAN ARM
18 ноября в 18:56
и он должен быть наш))) а не полу наш))) но усы этого не допустит-он тоже полу наш)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 ноября в 18:47
Еслиб играл Игорян,этой статьи бы не было!
oFANATo
oFANATo
18 ноября в 18:41
Не хватает Акинфеева нашей сборной.
ЮЗИК
ЮЗИК
18 ноября в 18:41
От защитников не меньше
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
18 ноября в 18:41
Вратарь всегда говорит, что многое будет зависеть от вратаря и , это правильно, вратарь - пол-команды
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