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Бышовец: «У наших футболистов мотивация гораздо выше, чем у Сербии»

18 ноября 2020, 21:12
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист и тренер сборной СССР Анатолий Бышовец порассуждал о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги Наций УЕФА с Сербией.

Ожидания положительные, учитывая, что Сербия будет не в полном составе. Матч с Турцией дал достаточно информации, чтобы внести коррективы и в подготовку, и в выбор состава. Ребята и тренеры выдержали испытание в виде внештатных проблем, которые были в той встрече. У нас есть достаточно возможностей для победы. Думаю, будет результат, который нас устроит. К тому же у наших футболистов мотивация гораздо выше, чем у Сербии.

Что касается важности победы, считаю, это непринципиально. На следующем этапе у нас в любом случае будут более серьёзные соперники. Тем более на раннем этапе у нас был заложен хороший запас очков, и это, может, даже сыграло главную роль в плане влияния на сегодняшнюю ситуацию. Из-за этого в последних матчах сборная испытывала большие проблемы и с качеством игры, и в плане результата.

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Все комментарии
Grabovsky
Grabovsky
вчера в 00:13
Ну по игре видно за мотивацию...
Tostao
Tostao
18 ноября в 22:19
Вспоминаю мотивацию с которой слили Словении, когда надо было выигрывать.
ЮЗИК
ЮЗИК
18 ноября в 22:09
Это всё только слова
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 ноября в 21:54
Сербы тоже не хотят вылетать лигой ниже. Так что спустя рукава играть не будут...
КЭТиК
КЭТиК
18 ноября в 21:43
Кого как замАтивируют, так и будут играть.
alex074
alex074
18 ноября в 21:40, ред.
Бышовец не в своём уме...Если сравнить Сербию и Россию, хоть по населению, хоть по площади территории. Россия не в состоянии набрать себе СБОРНУЮ, т.к. играют всякие Караваевы, Семёновы, Оздоевы, ЗеБолотные ит.д. и т.п. Короче один проплаченный шлаг и мусор. Удачи отаре Усатого чабана не видать.
Cat01
Cat01
18 ноября в 21:37
Столько прогнозов что скорей бы сама игра была
CRVENA ZVEZDA
CRVENA ZVEZDA
18 ноября в 21:35
Совсем скоро всё увидим своими глазами.
STVA 1
STVA 1
18 ноября в 21:30
Толя бредит
BDA81
BDA81
18 ноября в 21:30
думаю 2:1 в пользу Сербов. Наши вообщем облажаться.
andre_can
andre_can
18 ноября в 21:24
а нашим типо очень надо переходить в А-шку...там вообще в сухую выносить нас будут :) так что еще ничего не ясно ;)
mihaluch
mihaluch
18 ноября в 21:20
Как Бышовец сказал так оно и будет.
beefs
beefs
18 ноября в 21:17
и чего мы туда так стремимся...
Gahi
Gahi
18 ноября в 21:17
Игра покажет кто сильно мотивирован и кто желает победить. Удачи
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