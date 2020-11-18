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Магнуссон: «У Щенникова лучший английский среди российских игроков ЦСКА»

18 ноября 2020, 18:46

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон рассказал, кто из российских футболистов клуба лучше всего говорит по-английски, а также коснулся темы уважения к ветеранам «армейцев».

Щенников хорошо говорит по-английски. Да, у него лучший английский среди российских игроков ЦСКА. Когда начинают говорить остальные, это выглядит забавно.

Кого больше всего уважаю в команде? Я уважаю каждого. Но вообще каждый в ЦСКА назовёт Игоря Акинфеева. Я бы тоже его выделил. Я уважаю вех, а особенно ветеранов.

Тем временем стала известна дата судебного заседания по делу ЦСКА.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
18 ноября в 22:14
Георгий (он же Жора) не только хорошо владеет английским, он и лучший левый бровочник в команде, а это самое главное.
Шишанутый
Шишанутый ответ Брулин (раскрыть)
18 ноября в 21:02
В Россие далеко не всем. Там многие на полном серьезе считают что весь мир должен учить руский чтобы с ними изеснятся а им достаточно знать всего один язык свой родной.
Великолепный
Великолепный
18 ноября в 19:53
Молодец Жорик.
ermak6848
ermak6848
18 ноября в 19:51
Ты ещё не слышал как тётя Маша уборщица говорит....
Leha-ha50
Leha-ha50
18 ноября в 19:36
Лучше бы сказал, кто из легионеров лучше говорит по русски.
SHMEL
SHMEL
18 ноября в 19:34
Повезло Хёрдуру попасть в ЦСКА, здесь он как дома.
STVA 1
STVA 1
18 ноября в 19:17
Вот так вот! Уважение это хорошо)
cska vperiod
cska vperiod
18 ноября в 19:03
Значит Хордуру повезло.
Footbolista
Footbolista
18 ноября в 19:00
VAN ARM
VAN ARM
18 ноября в 18:52
прогнуться под всех разом это талант)))
Брулин
Брулин
18 ноября в 18:50
Английськи язык надо учить это понятно всем
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