Магнуссон: «У Щенникова лучший английский среди российских игроков ЦСКА»

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон рассказал, кто из российских футболистов клуба лучше всего говорит по-английски, а также коснулся темы уважения к ветеранам «армейцев».
Щенников хорошо говорит по-английски. Да, у него лучший английский среди российских игроков ЦСКА. Когда начинают говорить остальные, это выглядит забавно.
Кого больше всего уважаю в команде? Я уважаю каждого. Но вообще каждый в ЦСКА назовёт Игоря Акинфеева. Я бы тоже его выделил. Я уважаю вех, а особенно ветеранов.
Тем временем стала известна дата судебного заседания по делу ЦСКА.