Магнуссон: «У Щенникова лучший английский среди российских игроков ЦСКА»

Защитник ЦСКА рассказал, кто из российских футболистов клуба лучше всего говорит по-английски, а также коснулся темы уважения к ветеранам «армейцев».

Щенников хорошо говорит по-английски. Да, у него лучший английский среди российских игроков ЦСКА . Когда начинают говорить остальные, это выглядит забавно.