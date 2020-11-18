Кириченко: «Спада у сборной России нет. С Турцией играли на высоком уровне»

Бывший нападающий сборной России порассуждал о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги Наций между сборными Сербии и России.

Понятно, что сербы уже лишились шанса выйти из группы Лиги Наций, но все равно их команда обладает хорошим подбором игроков, поэтому сегодня нам с ними будет нелегко. Все зависит от состава, тем более что у сборной Сербии есть футболисты, сдавшие положительный тест на коронавирус.

Считаю, что спада у нашей сборной нет, качество игры с Турцией было на высоком уровне. Что касается отсутствия Дзюбы в составе, сложно сказать, в какой форме он сейчас находится. Поэтому непонятно, что бы изменилось при его присутствии. Решение не брать Артема на сбор было принято главным тренером, так что ему виднее.