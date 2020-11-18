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Кириченко: «Спада у сборной России нет. С Турцией играли на высоком уровне»

18 ноября 2020, 18:19
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко порассуждал о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги Наций между сборными Сербии и России.

Понятно, что сербы уже лишились шанса выйти из группы Лиги Наций, но все равно их команда обладает хорошим подбором игроков, поэтому сегодня нам с ними будет нелегко. Все зависит от состава, тем более что у сборной Сербии есть футболисты, сдавшие положительный тест на коронавирус.

Считаю, что спада у нашей сборной нет, качество игры с Турцией было на высоком уровне. Что касается отсутствия Дзюбы в составе, сложно сказать, в какой форме он сейчас находится. Поэтому непонятно, что бы изменилось при его присутствии. Решение не брать Артема на сбор было принято главным тренером, так что ему виднее.

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VAN ARM
VAN ARM
18 ноября в 19:02
на счет высокого не знаю а на своём это точно))игра показала))
drug01
drug01
18 ноября в 19:00
Зачем такие льстивые слова..... Докажите игрой и результатом,,!!
КЭТиК
КЭТиК
18 ноября в 18:29
Сегодня выйдем и легко победим.
dalex83
dalex83
18 ноября в 18:27
Если бы не Одзоев и Заболотный то выиграли бы, а так странные решение по некоторым позициям. Черчесову усы сбрить... Дзюба пусть дальше догоняет Малахова
shlomo
shlomo
18 ноября в 18:25
Разговоров вокруг матча много...посмотрим, что будет после 90 минут игры...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 ноября в 18:20
Турок могли обыграть!
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