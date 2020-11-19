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Черчесов: «Надеюсь, теперь поймут, почему я вводил новичков постепенно»

вчера, 02:41
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после разгромного поражения от Сербии (0:5) в матче Лиги Наций подчеркнул, что на итоговый результат повлияло большое количество новых молодых игроков в составе национальной команды.

Всегда есть 45 минут, которые могут дать тебе возможность отыграться, но сегодня это было сложно сделать. Мы попытались, но нам это не удалось. Даже не смогли забить гол престижа, хотя моменты были.

По такой игре нельзя делать окончательные выводы по игрокам. Молодых игроков нужно аккуратно вводить. Раньше было так, что вызывали их на несколько сборов и постепенно вводили в команду. А сейчас они выходят на поле, потому что многих нет. С одной стороны хочется выигрывать, а с другой — нельзя предъявлять претензии игрокам, которые первые раз вызваны в сборную и не могут сделать результат. Это будет легкомысленно и неправильно. Год или два назад была такая же ситуация перед матчем со Швецией. Надеюсь, теперь меня поймут, почему я делал так.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 11:00
его послушать - прямо половина людей в старте из молодёжки и юниоров вышла :)
Azu-Killah37
Azu-Killah37
вчера в 10:53
Хорошо ещё, что он меня не обвинил в проигрыше - я ж на матче не присутствовал, дома смотрел, а вот был бы я на трибунах да кричалки скандировал...Всех бы порвали!
Извини Стасик, всю твою работу обнулил(
Alex12357
Alex12357
вчера в 10:03
Тебя ещё не выгнали?????Вот что значит дедовщина и коррупция в России!!!
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 09:45
    29081985
    29081985
    вчера в 09:04
    Ну теперь все стало на свои места)))
    Pashok00786
    Pashok00786
    вчера в 09:01, ред.
    хах оно еще и оправдывается...я в шоке вышел Обляков и мостовой и команда забегала...где бл Соболев...зачем ты посадил Миранчуков....3 там нужен Ерохин Оздоев Заболотный Жирков ...где был Черышев 70 минут?....ты ДНО Стасик вали на....
    Gunslinger
    Gunslinger
    вчера в 08:11
    Ну вот, теперь осталось всей стране его понять и простить!!! :)))))
    suiw
    suiw
    вчера в 07:54
    Чему удивляемся? У нас многие отрасли в глубокой заднице, а кто-нибудь в отставку сам ушел?
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    вчера в 07:25
    Ура, сограждане! Крайние найдены! Ну и тварь же это уссатое недоразумение!!!
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 06:53
    виноватых нашел? в зеркале попробуй искать)))
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    вчера в 05:41
    когда же он поймёт, что новичков нужно вводить постепенно, а не так как он, что выходят 10 матчей одни и те же, а потом совсем другая команда
    амурец
    амурец
    вчера в 05:22
    не поймут только одного, что делает уссатый на посту главного тренера
    -Хостинский-
    -Хостинский-
    вчера в 03:38
    Уйди сам с поста , пока ссаными тряпками тебя не погнали клоун
    Барeт Гейл
    Барeт Гейл
    вчера в 03:15
    О каких молодых игроках он говорит? Сегодня только Дивеев из молодых был, выходит Дивеев во всем виноват... Ну так надо было Забалотного в место него ставить, от него мячи всегда мимо ворот летят.
    Saban18
    Saban18
    вчера в 03:11
    да когда будет я виноват, не тяну, не справляюсь?
    Tostao
    Tostao
    вчера в 03:08
    Это при счёте 4:0 он ввёл Евгеньева, новичка сборной и начинает обобщать? Ну и отмаза!!!
    ballak144
    ballak144
    вчера в 03:07
    Не поймем если тебя оставят, кловуна
    Mangur
    Mangur
    вчера в 02:47
    Мда. Жестокая порка недорослей
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