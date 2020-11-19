Черчесов: «Надеюсь, теперь поймут, почему я вводил новичков постепенно»

Главный тренер сборной России после разгромного поражения от Сербии (0:5) в матче Лиги Наций подчеркнул, что на итоговый результат повлияло большое количество новых молодых игроков в составе национальной команды.

Всегда есть 45 минут, которые могут дать тебе возможность отыграться, но сегодня это было сложно сделать. Мы попытались, но нам это не удалось. Даже не смогли забить гол престижа, хотя моменты были.

По такой игре нельзя делать окончательные выводы по игрокам. Молодых игроков нужно аккуратно вводить. Раньше было так, что вызывали их на несколько сборов и постепенно вводили в команду. А сейчас они выходят на поле, потому что многих нет. С одной стороны хочется выигрывать, а с другой — нельзя предъявлять претензии игрокам, которые первые раз вызваны в сборную и не могут сделать результат. Это будет легкомысленно и неправильно. Год или два назад была такая же ситуация перед матчем со Швецией. Надеюсь, теперь меня поймут, почему я делал так.