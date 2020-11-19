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Б. Игнатьев о разгроме от Сербии: «Позором я бы это не называл»

вчера, 03:23
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев поделился впечатлениями от игры национальной команды в матче Лиги Наций против Сербии (0:5).

Позор? Нет, я бы так не говорил. Единственное, футболисты должны более профессионально к себе относиться. Как бы там ни было, за ними стоит большая армия болельщиков. Готовиться к таким матчам надо более тщательно. Меня обескуражила дисциплина и надёжность игры в обороне. Мы допускали такие ляпы, что хватит на 10 матчей.

Это был не наш день. У нас, как принято говорить, всё валилось из рук, а у соперника больше получалось, особенно в атаке. Мы проиграли этот матч психологически. Уровень командной мотивации у сербов был выше, а нашим футболистами не хватило уверенности, надёжности и дисциплины во всех фазах игры. Мы создали много интересных моментов у ворот соперника, но реализовать их не получилось по разным причинам. Главное – уровень индивидуального мастерства. Как бы мы ни говорили про соперника, но они выглядели надёжнее и увереннее. Каждый футболист у сербов представляет значимость. У них больше новогодних игрушек на ёлке.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 11:03
Естественно нельзя так говорить. Позором называть — нашу скрепную лодочку раскачивать! Зря что ли с колен нас плешь поднял? Просто "наши парни" пускают пыль в глаза. ))
Брулин
Брулин
вчера в 11:01
Российского человека? Это как Homo sovetikus? Дно там, где такие как Игнатьев.
suiw
suiw
вчера в 07:34
Интересно, кто-нибудь из экспертов скажет, что Черчесов не тренер вообще
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 07:18
У таракана "крыша" что ли железобетонная? Пока никто не сказал из "экспертов": "На выход!" Все ищут оправданий для этого убожества!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 06:32
Правильно, позор это если было бы 7:0.
ДСА
ДСА
вчера в 06:24
Акинфеева в ворота надо возвращать.
Caniggia
Caniggia
вчера в 05:45
Гнать усатого автобусника в шею уже давно пора. Нужен тренер , типа Юрана, смелый и атакующий.
mordvin60
mordvin60
вчера в 05:36
5-0 - это всё же перебор
Mangur
Mangur ответ Али Самаркандский (раскрыть)
вчера в 04:36, ред.
"Без поражений нет побед. Учитесь футболу настоящим образом" .Ульянов-Ленин.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 03:54
    ОПС
    ОПС
    вчера в 03:45
    А что же это такое?
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    вчера в 03:42, ред.
    Ну да, всего-то пять мячей пропустили, фигня какая. Давайте оставим Черчесова ещё на лет 6, как раз Гилерме карьеру закончит. Может годиков через 6 и Заболотный играть научиться будем не позорно 5:0 проигрывать, а уверенно - 5:1.
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