Б. Игнатьев о разгроме от Сербии: «Позором я бы это не называл»

Экс-наставник сборной России поделился впечатлениями от игры национальной команды в матче Лиги Наций против Сербии (0:5).

Позор? Нет, я бы так не говорил. Единственное, футболисты должны более профессионально к себе относиться. Как бы там ни было, за ними стоит большая армия болельщиков. Готовиться к таким матчам надо более тщательно. Меня обескуражила дисциплина и надёжность игры в обороне. Мы допускали такие ляпы, что хватит на 10 матчей.

Это был не наш день. У нас, как принято говорить, всё валилось из рук, а у соперника больше получалось, особенно в атаке. Мы проиграли этот матч психологически. Уровень командной мотивации у сербов был выше, а нашим футболистами не хватило уверенности, надёжности и дисциплины во всех фазах игры. Мы создали много интересных моментов у ворот соперника, но реализовать их не получилось по разным причинам. Главное – уровень индивидуального мастерства. Как бы мы ни говорили про соперника, но они выглядели надёжнее и увереннее. Каждый футболист у сербов представляет значимость. У них больше новогодних игрушек на ёлке.