Свищев: «Не думаю, что сейчас встанет вопрос об отставке Черчесова»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал поражение сборной России в матче Лиги Наций от команды Сербии (0:5).

Либо мы слишком поверили в свою непобедимость и забыли, где находимся, либо это ошибки тренерского состава привели к такому результату: неправильно подобранные силы, расстановка. Надо понимать, у нас не самая сильная группа, одна из самых простых, но победить не получилось. Я не думаю, что сейчас встанет вопрос об отставке Черчесова, но ему, конечно, не совсем сладко. Главному тренеру нужно реально сделать выводы, принять какие-то решения и объяснить нам и футболистам, что было сделано, и из-за чего случились эти 6 матчей без побед.