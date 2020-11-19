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Свищев: «Не думаю, что сейчас встанет вопрос об отставке Черчесова»

вчера, 12:27
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал поражение сборной России в матче Лиги Наций от команды Сербии (0:5).

Либо мы слишком поверили в свою непобедимость и забыли, где находимся, либо это ошибки тренерского состава привели к такому результату: неправильно подобранные силы, расстановка. Надо понимать, у нас не самая сильная группа, одна из самых простых, но победить не получилось. Я не думаю, что сейчас встанет вопрос об отставке Черчесова, но ему, конечно, не совсем сладко. Главному тренеру нужно реально сделать выводы, принять какие-то решения и объяснить нам и футболистам, что было сделано, и из-за чего случились эти 6 матчей без побед.

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Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 13:07
Что значит стоит или не стоит?))))..Да этот вопрос-ВИСИТ! (со времен Иваныча-Гуса Хидинка))))))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:49
Можно поверить в непобедимость сборной и сильно разочароваться, имея гражданство Германии, но с верой в непобедимость сборной России по футболу либо в психбольницу, либо в Госдуму.
drug01
drug01
вчера в 12:39
Надо дать последний шанс и затем.... Отправить в ссылку....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:35
Ну да, пускай и дальше работает.
Регресс ведь налицо. В ЛН сначала 2 победы, потом 2 ничьи и вишенкой на торте 2 баранки...
beefs
beefs
вчера в 12:29
слишком захвалили, поэтому не выдержал фанфары...
Mangur
Mangur
вчера в 12:28
Не зачем отставлять Черчесова.Дайте ему тренировать.
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