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Колосков: «Такое ощущение, что многие ребята уже „поднаелись“ футболом»

вчера, 12:24
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал поражение сборной России от команды Сербии (0:5) в матче Лиги Наций.

Впечатления самые негативные осталось от игры, к сожалению. Бывает так, что проигрываешь, но на душе нет такой тяжести от поражения. В данной ситуации, несмотря на то, что создавали много моментов, очень такое горькое чувство растерянности осталось. Не знаешь даже, в чем причины. Много моментов создали, но ни один не реализовали, что, наверное, говорит о существенных недостатках индивидуального исполнительского мастерства. Много позволяли свободных действий противнику, что говорит о не совсем четко налаженном у нас взаимодействии между оборонительными линиями.

У меня создалось впечатление, что был нарушен баланс между атакующими и оборонительными действиями, что самое главное. Все с большим удовольствием шли в атаку, большими силами создавали моменты и очень неохотно возвращались в оборону, а если возвращались, то вели себя там достаточно пассивно. Ведь все голы забиты в тот момент, когда у нашей сборной было численное преимущество в штрафной, кто-то не добежал, кто-то не додержал, не подстраховал, из таких мелочей и сложились эти 0:5. Такое ощущение, что многие ребята уже «поднаелись» футболом, хотя в такой ситуации были все. Нужно все это проанализировать, определиться, над чем работать дальше тренерскому составу. Здесь тренеру перед крупным турниром надо четко понимать: кто должен быть в составе сборной и какие задачи там надо решать.

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista
вчера в 12:33
Подзаелись деньгами...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:28, ред.
Был виден разброд в обороне, абсолютная не согласованность.
Дивеев с Гильерме напривозили
Жирков наелся футбола
Mangur
Mangur
вчера в 12:25
Матов нет.Одни слова.Там молодёжь играла.О чём говорит этот старый пенёк?
Брулин
Брулин
вчера в 12:24, ред.
Многом ребятам пора уже завязывай с футбол в сборной и уходить в месте с вусатым чабаном!
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