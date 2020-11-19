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Валуев: «Фанатам сборной нет смысла переносить свою боль на голову тренера»

вчера, 11:52
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал поражение сборной России в матче Лиги Наций против сборной Сербии (0:5).

Не понимаю, зачем высасывать эмоции из пальца, их у меня сейчас просто нет. Они возникают в результате тщательного просмотра и анализа игры, пока могу предложить только сухую аналитику: 5:0 — разгром!

Болельщики отправляют Черчесова в отставку? Поговорят и перестанут. Как только сборная выиграет красиво какой-нибудь матч, так и забудут про это. Это спорт, игра — сегодня он плохой тренер, завтра — хороший.

Черчесов разве показывал себя плохим тренером в других играх? По-моему, нет. При нём сборная стала лучше, на мой взгляд. Болельщикам нет смысла переносить свою боль на голову главного тренера. Понятно, что на нем лежит определенная вина, так как он полноправный участник процесса. Но не понимаю, у нас что, есть какие-то кандидатуры получше? Для того чтобы критиковать действующего тренера, нужно предложить кого-то на его место.

Когда эмоции схлынут, тогда и посмотрим, что будут люди говорить.

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Все комментарии
Bullкин
Bullкин
сегодня в 08:18
"Поговорят и перестанут" - вот и все отношение думских ублюдков к народу. Для них мы - массы. А лучше чурчхеса будет любой молодой немецкий специалист. Абсолютно любой!!!
протон1
протон1
вчера в 20:26
валуеву наплевать на результат. видать у него хорошие отношения с черчесом. но его личные отношения это не ответ всей стране. помол чал бы. и в ринге он не боец был.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ bacek15 (раскрыть)
вчера в 16:40
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 14:39
    коля это у тебя от бокса или ты таким родился?))))))))))
    Project Pandora
    Project Pandora
    вчера в 13:33
    Валуев снова отрыгнул, выдвинув ошибочный тезис "отвергаешь - предлагай". Какой клоун вообще эту фразу придумал? Представьте, что вы директор некой фирмы и у вас есть в штате системный администратор, который на ваш взгляд не справляется с работой, потому что у него всегда сбои в общей сети, летят периодически сервера и т.д. Так вот не должен главный разбираться в тонкостях процесса и что-то предлагать. Он просто увольняет человека, который не справлялся и берет другого, который по этим пунктам не косячит.
    альсато
    альсато
    вчера в 13:14
    Валуев, хотел сказать (другими словами), что в поражении Сборной-виноват не тренер, а болельщики)))))
    lobsterdam
    lobsterdam
    вчера в 13:04
    свой свояка видит издалека... такие вот знатоки заседают в парламенте!
    МапС
    МапС
    вчера в 12:48
    Фанатов сборной нет, и Валуев это слово не употреблял, есть болельщики. Исправьте заголовок.
    Слайш
    Слайш
    вчера в 12:48
    он и так тупой из-за отбитой головы, а теперь уже к Кличко подбирается по оригинальности своих высказываний
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    вчера в 12:15
    Для таких целей лучше подходит голова Валуева. Она огромная, крепкая и не раз проверенная, выдержит любую народную боль - будь то сборная или допустим пенсионная реформа..
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 12:12
    Отправляют Черчесова в отставку - поговорят и перестанут, подняли пенсионный возраст и налоги - поговорят и перестанут, образование и медицина на самом дне - поговорят и перестанут - логика депутатов проста и примитивна как их мышление и подходит под все случаи жизни
    Мessi 10
    Мessi 10
    вчера в 12:10
    Эксперты подтягиваются. Боярский, теперь этот. Ждем комментарии Бузовой.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 12:05
    Своего единомышленника поддерживает, Стаса в едино росы подтягивают
    Faustello
    Faustello
    вчера в 11:59, ред.
    Ничего более смешного за последнее время не читал)))
    Известный футбольный эксперт Коля, тщательно просматривает и анализирует игры)))) уха ха.
    Ну и проанализировав все предыдущие он делает выводы что Черчесов создал прекрасную сборную которая до этого матча великолепно играла...
    Вот такие у нас депутаты-мыслители)))
    bacek15
    bacek15
    вчера в 11:58
    Эх, Коля, тебя бы в тренеры. Они бы ох как забегали ))
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