Валуев: «Фанатам сборной нет смысла переносить свою боль на голову тренера»

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал поражение сборной России в матче Лиги Наций против сборной Сербии (0:5).

Не понимаю, зачем высасывать эмоции из пальца, их у меня сейчас просто нет. Они возникают в результате тщательного просмотра и анализа игры, пока могу предложить только сухую аналитику: 5:0 — разгром!

Болельщики отправляют Черчесова в отставку? Поговорят и перестанут. Как только сборная выиграет красиво какой-нибудь матч, так и забудут про это. Это спорт, игра — сегодня он плохой тренер, завтра — хороший.

Черчесов разве показывал себя плохим тренером в других играх? По-моему, нет. При нём сборная стала лучше, на мой взгляд. Болельщикам нет смысла переносить свою боль на голову главного тренера. Понятно, что на нем лежит определенная вина, так как он полноправный участник процесса. Но не понимаю, у нас что, есть какие-то кандидатуры получше? Для того чтобы критиковать действующего тренера, нужно предложить кого-то на его место.

Когда эмоции схлынут, тогда и посмотрим, что будут люди говорить.