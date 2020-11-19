ГлавнаяНовости

Пономарёв: «Там уже Бесков и Якушин в гробу переворачиваются»

вчера, 11:10
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал поражение сборной России от команды Сербии в матче 6-го тура Лиги Наций.

Да какая это сборная, нет у нас её давно. Исполнители пропали, может, на школы нужно обратить внимание. Что случилось с нашим футболом — не знаю. Нужно срезать им зарплаты и обратить внимание только на физику. Пускай носятся, изматывают соперника, и только тогда что-то может получиться. А так они устроили себе лёгкую жизнь.

У нас считают, кто сколько мяч держал, — а чего его держать? Когда я играл, у нас перед чемпионатом мира был Морозов тренером, и то он понимал, что нужны две-три передачи, и мяч должен быть в штрафной площадке. А теперь у нас дурацкая игра поперёк поля. Вместо того чтобы брать инициативу и обыграть, прострелить, отдают назад защитнику, а те вратарю и опять выбивают подальше. Это что за издевательства над футболом? Там уже Бесков и Якушин в гробу переворачиваются.

Нужно сделать так — пас поперёк, штраф 100 долларов, хватит, всё. Вместо зрячей передачи или обыгрыша в стиле Численко — в ноги играют друг другу. Нужно играть спиной к своим воротам, а не лицом. Вот тогда будет толк.

Конечно, это позор, но они виноваты? Не умеют по-другому играть, всё. Не научились и не научили. Деньги получать научились, а в футбол играть — нет.

Все новости
Титов: «„Динамо“ в последнее время выглядело симпатичнее „Спартака“»
Сегодня, 08:55 Комментарии7
Наумов: «Все последние результаты „Локо“ в РПЛ вызывают тревогу»
Сегодня, 06:52 Комментарии8
Самедов: «Шансы „Динамо“ и „Спартака“ равны. Думаю, обе команды забьют»
Сегодня, 06:25 Комментарии5
Хомуха: «Матч с „Сочи“ — серьёзная проверка чемпионских амбиций ЦСКА»
Сегодня, 03:24 Комментарии11
Кавазашвили: «Заболотный немного дубоватый и совсем не эффективен»
Сегодня, 02:22 Комментарии9
Кокорин: «Если бы „Рома“ предложила 1 млн евро, я бы поехал»
Сегодня, 01:40 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Великолепный
Великолепный
вчера в 19:27
Абсолютно прав Владимир Понамарев.
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:43
Позорище!
Azu-Killah37
Azu-Killah37
вчера в 11:47
Они не просто переворачиваются, а крутятся таким волчком, что можно пол района электроэнергией обеспечить!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 11:11
Нет.Они просто хотят встать и показать как надо ПОБЕЖДАТЬ
beefs
beefs
вчера в 11:11
потому что тренер больше занят коммерцией...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100