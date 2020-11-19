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Уткин: «Веселее всего сейчас читать, что с Дзюбой сборная сыграла бы иначе»

вчера, 12:13
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Футбольный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал поражение сборной России в матче Лиги Наций от сборной Сербии (0:5).

Веселее всего, конечно, сейчас читать, что с Дзюбой сборная сыграла бы совсем иначе. Это просто чушь. Немного изменился бы образный ряд, используемый в описании результатов. Был бы более навязчивым. Вот, собственно, и всё. Единственное разумное и своевременное решение Черчесова за эту осень.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 20:39
Дзюба, как и вся наша сборная - 77
Великолепный
Великолепный
вчера в 19:26
Скорее всего и Дзюба бы не помог.
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:41
С Дзюбой навряд ли а с другим вратарём счёт был бы поменьше.
PITER_1
PITER_1
вчера в 12:41
очко уткина в раму надо ставить тогда больше двух не залетит
Footbolista
Footbolista ответ Faustello (раскрыть)
вчера в 12:37
-Але, Стас, это Володька! Как там Дзюба? Трубку не берет...
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 12:34
Боярский: «Без Дзюбы сборная России играть не умеет, он заводной мужик»
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13 ноября 2020, 14:46
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 12:32
Вася всегда по делу говорит, Боярский уже сказал
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:26
Смешнее некуда, пропускал вчера не дзюба, а оборона с опорниками, а дзюба так же бы с метра не попал как и в ЛЧ
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 12:25
Конечно по другому)))если бы его в ворота поставили))думаю он пропустил бы меньше)))
Faustello
Faustello
вчера в 12:22
- ЦУП это МКС слушаем вас!
- Але Стас, это Володька! Вы там вообще тренируетесь, рывочки там, забегания?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:18
С Дзюбой примерно так бы и было тоже.
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