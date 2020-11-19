Уткин: «Веселее всего сейчас читать, что с Дзюбой сборная сыграла бы иначе»

Футбольный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал поражение сборной России в матче Лиги Наций от сборной Сербии (0:5).

Веселее всего, конечно, сейчас читать, что с Дзюбой сборная сыграла бы совсем иначе. Это просто чушь. Немного изменился бы образный ряд, используемый в описании результатов. Был бы более навязчивым. Вот, собственно, и всё. Единственное разумное и своевременное решение Черчесова за эту осень.