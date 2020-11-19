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Боярский: «Нельзя убирать Дзюбу из сборной. Ну какой Джикия капитан?»

вчера, 11:11
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Известный артист и певец Михаил Боярский прокомментировал результат матча Лиги Наций, в котором сборная России крупно уступила сборной Сербии (0:5).

Уже назвали это позором, куда тут денешься. Поражение от Турции, а потом ещё и такая оплеуха! Печально. Руководство команды подготовилось плохо и ничего не смогло сделать. После драки кулаками не машут, всё самое страшное, что могло случиться — случилось. Да ещё и с таким счётом, редкий случай.

Нельзя накануне таких матчей убирать Дзюбу из состава. Он энерджайзер команды и создавал всегда настроение, это было видно ещё с чемпионата мира. Он является организаторским звеном. Печально, что так получилось и команду этого лишили. Остальное все всё прекрасно видели. Ну какой Джикия капитан? Он хороший игрок, но не капитан.

Виновата, конечно, команда, но ответственность и основная вина ложится на плечи Черчесова. Стоит сделать выводы о будущем Станислава Саламовича: сейчас есть Сёмин, который без работы. Лучше рано об этом подумать, чем поздно.

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Все комментарии
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 01:42
Боярский себя с такой логикой до сих пор мушкетёром считает.............
Навзир
Навзир
сегодня в 01:19
Правильно, нельзя убирать зубу из Сборнаяй, а-то РУКОводить будет некому.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:35
Играть некому...они капитанов выбирают...))
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 22:17, ред.
Вообще-то , уогда говорят хуже точно не будет, значит точно будет лучше...
Уверен на 100% что у Шпалыча подход к подбору игроков и составу на матч в корне отличается от самодура стасика в лучшую сторону.
Snake Plissken
Snake Plissken
вчера в 21:38
Джикия - правая рука Дзюбы
Борг
Борг
вчера в 21:18
Ну какой ты специалист в этом, старый синяк?!
13 RUS
13 RUS
вчера в 21:13
После вчерашнего позора , герой нации снова актуален в глазах тех, кто далек от реалий
Правдин Семён
Правдин Семён
вчера в 20:55
А Дзюбу надо было на ворота,наверное? Тогда бы столько не залетело,так выходит? А чего, парень-то, оказывается ,рукастый..
nikot
nikot
вчера в 20:51
5 футболистов в старте из Нулевого зенита,определили счет в матче!Как можно было ставить 5 игроков из дна!?
Maksim Perepyolkin
Maksim Perepyolkin ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:40
А как же Гус?
Он смог выжать максимум, пусть и 2 раза испанцам проиграл
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 20:38
Д'артаньян захлопнись
alexando1974
alexando1974
вчера в 20:27
и с дзюбой тоже проиграли бы!
Bon Scott
Bon Scott
вчера в 20:26
Боярский: Гав, гав.... Гав, гав, гав.....
протон1
протон1
вчера в 20:10
я тоже говорил какой грузин капитан?. могли бы жиркова поставить. грузина поставили ....
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 19:55
Капитан онанист-эксгибиционист? 👏👏👏 Каналья!)))
Dima salev
Dima salev
вчера в 19:39
Черчесов ещё настроить команду на правильный пути. На будущее я бы хотел посмотреть Бердыева в сборной.
Nick Ch
Nick Ch ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 19:30
В гей порно карьера серъёзнее футбольной ждёт
zzz-
zzz-
вчера в 19:28
Дзюбу нельзя оставлять всю команду задротит....
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 19:04
Пора пора радуемся на своём веку. Красавица Ику - ку счастлива бублику.🤣. Боярский вспомнил как он занимался кардио балетом на сцене и за.🤣)Защищает гей.)
Red blu
Red blu
вчера в 18:58, ред.
Дзюба сам виноват, что его убрали из сборной.
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:56
Уж лучше пусть сборная проигрывает, чем рукоблуд капитанить в сборной.
lobsterdam
lobsterdam ответ Nick Ch (раскрыть)
вчера в 18:30
герой нашумевшего ролика уже получил предложение продолжить карьеру в этом амплуа в соответствующей видеоиндустрии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:29
Ну какой Баярский артист?
lobsterdam
lobsterdam ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 18:27
авторство Гоголя не подтверждается, нет доказательств, впрочем как и для других авторов...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:26
Лучше передернуть, чем видеть дзю в сборной)).
lobsterdam
lobsterdam ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 18:15
алешка-брат берег себя для Италии. А вдруг травма? И что тогда? Снова из солнечного Бергамо в сырую Москву по льду гонять?
санек002
санек002 ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
вчера в 18:14
ПРО НИХ НИ СЛОВА!ТАКИЕ ОНИ ЗЕНИТОВЦЫ!ВСЕ ВИНОВАТЫ,ТОЛЬКО НЕ ОНИ!!А БОЯРСКИЙ К СТАРОСТИ СТАНОВИТСЯ ВСЕ ХУЖЕ И ХУЖЕ!!!А ЕЩЕ АРТИСТ!
Indian
Indian ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 18:00
Кто-то решил, что сомнительное выступление на ЧМ-2018 есть выдающиеся достижение
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 17:59
Дзюбу убирать не стоило но Джикия достой и уважаемый игрок и вполне может быть кэпом сборной...
alexamit
alexamit
вчера в 17:26
Ну если Джикия не капитан,то плешивый не артист!
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