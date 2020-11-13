У Дзюбы требовали 5 млн долларов, чтобы скандальное видео не попало в Сеть

У нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы требовали 5 млн долларов, чтобы скандальное видео с его участием не попало в интернет.
Как сообщается, личность шантажиста известна и самому Артёму, и правоохранительным органам. Футболист встречался с этим человеком и записал разговор с требованием денег. Дзюба отказался выплачивать такую крупную сумму, после чего ролик был опубликован.
Отмечается, что сейчас всю информацию о собеседнике футболиста изучают в центральном аппарате ФСБ. Имеется достаточно записей и информации, чтобы возбудить уголовное дело по статье о вымогательстве в особо крупном размере. Однако неизвестно, будет ли принято такое решение, ведь судебный процесс может быть очень скандальным.
5 лимонов баксов они хотели?! Да хрен им!
5 лимонов баксов они хотели?! Да хрен им!
Цена 5 млн. $...
Цена 5 млн. $...
Ага-ага. ФСБ, походу, нечем заняться больше. Сейчас того чувака еще и в террористы запишут
Ага-ага. ФСБ, походу, нечем заняться больше. Сейчас того чувака еще и в террористы запишут