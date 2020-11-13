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У Дзюбы требовали 5 млн долларов, чтобы скандальное видео не попало в Сеть

сегодня, 12:46

У нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы требовали 5 млн долларов, чтобы скандальное видео с его участием не попало в интернет.

Как сообщается, личность шантажиста известна и самому Артёму, и правоохранительным органам. Футболист встречался с этим человеком и записал разговор с требованием денег. Дзюба отказался выплачивать такую крупную сумму, после чего ролик был опубликован.

Отмечается, что сейчас всю информацию о собеседнике футболиста изучают в центральном аппарате ФСБ. Имеется достаточно записей и информации, чтобы возбудить уголовное дело по статье о вымогательстве в особо крупном размере. Однако неизвестно, будет ли принято такое решение, ведь судебный процесс может быть очень скандальным.

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC
сегодня в 13:25, ред.
Противно наблюдать за тем как осуждают Дзюбу за то что КАЖДЫЙ делает каждый день (если не старик)
5 лимонов баксов они хотели?! Да хрен им!
Владимир 77
Владимир 77
сегодня в 13:25
За 5 млн.он по74т в прямом эфире у Скабеевой.
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 13:24
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 13:23
Эх, Артёмка, деньги зажал
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:23
Мог бы и отдать, жмот.
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 13:20
Не много чести чтоб ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ ФСБ занимался видео с 74ньо? У ФСБ работы больше нет?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:18
" Судебный процесс может быть очень скандальным". Во-первых, скандальнее того, что мы имеем на сегодняшний день, быть уже не может. Во-вторых, он может проходить в закрытом режиме без оповещения, когда он состоится (правда, журналюгам уже будет о нём известно: всем кушать хочется), и в - третьих, суд может длиться десять минут, так как разбирать ТАМ нечего, а чтение приговора займёт чуть больше времени. Если факт вымогательства действительно имел место - ФСБ разберётся, и мы скоро узнаем имя гадёныша.
ДСА
ДСА
сегодня в 13:14
Надо было дать 5 млн. и взять с поличным.
Брулин
Брулин
сегодня в 13:13
В стране победили экстремизм,в Дагестане и Ингушетии разнесли подполья террорюг. Теперь ФСБ может и судьбой великовозрастного рядового (по европейским меркам) игрочишки заняться. Лишь бы он губки не дул,обиженка дурной.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:12
....и так...продолжим о футболе....
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 13:09
Ну понятно, сейчас все подключатся, чтобы сделать из Дзюбы мученика и включить ему орел святого
DEIVID 2
DEIVID 2
сегодня в 13:08
Дорогой нынче JERK OFF.
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
сегодня в 13:07
Судебный процесс обещает быть интересным!)
Footbolista
Footbolista ответ Jeck Denielse (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 13:06
"Позор на всю страну"
Цена 5 млн. $...
alex074
alex074
сегодня в 13:06
Что же тогда Дзюба, после опубликования видео, говорил, что никто на него не выходил с требованиями о выкупе. Опять Артёмка-онанист за балабола прокатил... А в целом больше не о чем писать что ли? Сколько можно мусолить эту тему...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:06
Да не правда это! 100 тыщ красная цена этому видео!
Медив
Медив ответ Jeck Denielse (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 13:05
Только без спойлеров сюжета. Я ещё не смотрел
Legend 6
Legend 6
сегодня в 13:04
Сказки) никто не требовал. Пытаются перевести внимание на другого человека)
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 13:02
Зря Дзюба делал с усами пародию на Черчесова. Вот Саламыч ему и отомстил слив видео
Footbolista
Footbolista
сегодня в 13:00
Дзюба конечно болван...но правильно сделал, что не заплатил...нельзя поощрять вымогательство...хотя...не заплатил он скорее всего из других, менее благородных побуждений)...
Groove000
Groove000
сегодня в 12:59
Отмечается, что сейчас всю информацию о собеседнике футболиста изучают в центральном аппарате ФСБ... Однако неизвестно, будет ли принято такое решение, ведь судебный процесс может быть очень скандальным.


Ага-ага. ФСБ, походу, нечем заняться больше. Сейчас того чувака еще и в террористы запишут
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 12:58
За 5 евролямов Дзюба на коленях зайца в открытом поле загоняет
pomor45
pomor45
сегодня в 12:57
Следовало пообещать, или заплатить, и сразу обратиться в органы.
Footbolista
Footbolista ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 12:57
Ну они делают свою работу...вопрос не в этом...
nikoladolgov
nikoladolgov ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 12:56
ФСБ стоит на страже лучших онанистов года !
RomzesRZN
RomzesRZN
сегодня в 12:55
Дорогая др*чка получилась) дешевле было Азмуна в номер позвать, все равно наверняка ему видео предназначалось))
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 12:54
Дзюба пиарится, так он станет популярнее Неймара , если будет и дальше онанизмом заниматься ....
Footbolista
Footbolista
сегодня в 12:53
5 млн.$ попросил у Дзюбы))...да за такие деньги он в полнометражке снимется...
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