У Дзюбы требовали 5 млн долларов, чтобы скандальное видео не попало в Сеть

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сегодня, 12:46

У нападающего «Зенита» требовали 5 млн долларов, чтобы скандальное видео с его участием не попало в интернет.

Как сообщается, личность шантажиста известна и самому Артёму, и правоохранительным органам. Футболист встречался с этим человеком и записал разговор с требованием денег. Дзюба отказался выплачивать такую крупную сумму, после чего ролик был опубликован.