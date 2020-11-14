Битва за «Спартак». Агенты устраивают войну за миллиарды клуба

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сегодня, 12:27

Газизов не убедил Акавова остаться, а «Соккер.ру» интересно, чем завершится битва за власть?

7 генеральных директоров за 16 лет

За время, когда Федун с Алекперовым владеют «Спартаком», президент часто менял управляющего. Только Карпин заходил на пост трижды. Цорн, Родионов, Асхабадзе, Карпин, Шавло и Первак не задержались на десятилетия, так что Газизов лишь следующий.

Но разница в том, что у нового директора есть успешный опыт в маленьком клубе. Раньше Леонид Арнольдович доверялся людям без стратегического мышления в футболе. Можно ли построить стабильный трофейный клуб, если так часто меняется вектор управления?

Вряд ли, ведь отвлекаются на игры под царским ковром. Газизова в «Спартаке» не все хотели видеть. А поскольку его сразу нарекли в Москве дальним родственником госпожи Заремы – подруги Федуна, то миф снова идет впереди человека.

Как с Цорном, который ни разу не опроверг слухи, что президент РПЛ – его биологический отец. Но если бы все зависело только от гендиректора…

Серых кардиналов привычно больше

Можно быть важным человеком в «Спартаке», не имея официальной должности. Например, на сайте клуба в разделе «Руководство» не найдете ни президента Федуна, ни Алекперова, ни Салиховой. Хотя мнение двух последних Леониду Арнольдовичу важнее, чем всех пяти директоров вместе взятых.

Как раньше было важно мнение брата Андрея. Вечный финансовый директор Денисевич, коммерческий Атаманенко, исполнительный Травкин или заместитель Газизова и главный по правовым вопросам Цомая – люди из деловой части. Занимаются бумажками, планами, следят за тем, чтобы деньги работали.

А вот решения, куда тратить сотни миллионов евро владельцев «Лукойла», принимают другие. Газизов ведь пришел на насиженное место. И хотя поставил петербуржца Акавова руководить самым ответственным отделом – селекционным, после испытательного срока Нариман написал заявление об уходе из клуба.

Не столько оценка трансферного лета и осени, но продолжение войны за власть и контроль над деньгами, которые «красно-белые» тратят годами.

Нет селекционера — деньги на ветер

Директор «Севильи» Мончи – создатель всех мощных версий команды, снова выиграл Лигу Европы. А ЛЧ взяла «Бавария», где были перемены в руководстве. Великий Хенесс ушел на пенсию, а его последователь выбрал Флика вместо Ковача.

И до этого «Бавария», где многие менеджеры на своих местах, играла в полуфиналах ЛЧ едва ли не чаще, чем «Спартак» в еврокубках. А вот у МЮ нет спортивного директора, у «Барселоны» были лишь номинальные менеджеры – результаты видите на поле, хотя речь о командах из топ-3 в мире по бюджетам.

В Москве делят пирог скромнее – где-то по 8-10 млрд рублей в год. Но если сейчас Газизов не найдет себе спортивного директора и селекционера, то уйдет вслед за Цорном. Впрочем, многие аналитики зря упускают из виду, что Федун в 2020-м не рискнул много тратить на футбол.

Плюс новый генеральный директор был связан правилами УЕФА – средства потратили на Шюррле, Тиля и остальных. Так что отчасти Акавов пострадал, поскольку ему предложили сварить кашу из топора. И Газизова не хвалят за то, что не пустил в «Спартак» Глушакова, а это тоже важное решение.

Впрочем, раз в ноябре главный селекционер покинул клуб без спортивного директора – нет стабильности. Нужны эксперты по отбору игроков.

На Федуна привычно легко влиять

Если муж – голова, то жена – шея? Зарема взошла на футбольный трон, пускай и сидит на нем, когда никто не видит. Отчасти повторяется история времен Карреры. Тогда Трабукки и Гурцкая влияли на «Спартак», а Александр Жирков – человек из бизнеса, поначалу приводил в чувство всех, кто заигрывался в растрату чужих денег.

Но Жиркову наскучил бардак. Без него Трабукки и Гурцкая устроили войну с другими агентами, иногда еще более сомнительными. Федуну предложили выбрать: Глушаков или Каррера? Результат знаете. Сейчас видим тень Дмитрия Попова – бывшего спортивного директора. И есть новый итальянец при дворе – Франко Камоцци.

Газизов не нашел своих людей. И сделать ему это стало сложнее, особенно после эпопеи с правым латералем. Перебрали под десять кандидатур, пока Абрамович и Грановская не помогли с Мозесом. Но это был плохой скаутинг и плохой спортивный менеджмент, Тедеско разочаровался.

Так дела в клубе, что хочет быть первым в РПЛ , не делаются. Нужно, чтобы работали профессионалы. Вот в «Зените» господин Медведев влияет на решения Рибалты, который работал на МЮ и «Ювентус». И, судя по отзывам Семака – результат скаутинга тренеру не нравится.

В «Спартаке» Цорн совершал ошибки рядом с удачными дорогими сделками – ушел. Газизов оставил тренером Тедеско, но Попов связан с российскими агентами, а Камоцци связывают с Салиховой. Возможно, как раз Франко посоветовал ей Ларссона на светском рауте в Монте-Карло, чем заслужил доверие?

В любом случае снова из виртуальных карманов торчат десятки миллионов евро. И доблестные гвардейцы футбольного рынка хотят их освоить.

У Газизова осталась трансферная зима

Акавов на испытательном сроке не имел полноты власти. Не получилось набрать глубокий состав летом. Хотя не сказать, что ставки на Мозеса или Кокорина глупые. Александр в «Сочи» играл круто, опытный мастер. Нельзя винить селекционера в плохой форме сильного новичка.

Зато трансфер Урунова оставляет вопросы к Газизову – возможно, по классу не тянет. Также без Фернандо 2.0 и подстраховки для Бакаева точно будут проблемы на дистанции. Зато важность зимних трансферов позволяет найти положительного героя.

Газизову нужно четко определить роль Попова (российских агентов) и Камоцци (зарубежных). Иначе внушаемость Федуна снова станет проблемой, если прилипнут нечестные люди. Или просто ребята, что не разбираются в отборе сильных, морально готовых игроков.

Все посредники получили по куску пирога, а клуб не обрел статус стабильного борца за чемпионство. Газизова пригласили выстроить вертикаль власти, а где она? Давно надо выбрать селекционера и спортивного директора, которым можно доверять.

Не увидите зимой успешного точечного усиления — Тедеско не хватит людей, чтобы удивить и зайти в еврокубки. А «Спартак» годами использует один метод управления – загнать белку на колесо, позже повесить на нее поражения и вышвырнуть, заменив следующей.

Если не изменить подход, Федун дождется первого же неудачного короткого отрезка – полетят головы директоров. А Тедеско изнутри оценит методы управления и вернется в Бундеслигу, где с менеджментом полный порядок. Тут ведь дело не только в селекции, но и в Доменико.

Газизов воюет и за себя, и за порядок в «Спартаке», и за новый контракт с немцем. Но Тедеско останется, только если увидит порядок вместо хаоса.