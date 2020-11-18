Брянское «Динамо» отреагировало на открытое письмо игрока с критикой

Брянское «Динамо» выступило с официальным заявлением после появления в прессе открытого письма игроков команды на имя начальника управления физической культуры и спорта области Сергея Трусова.

В письме, которое было составлено бывшим капитаном «Динамо» Андреем Луканченковым, указаны претензии в адрес начальника команды Валерия Корнеева и сообщается о критичной ситуации в коллективе.

Вчера вечером в телеграм-канале «Честность — не порок» было опубликовано открытое письмо игроков ФК «Динамо-Брянск» на имя начальника управления физической культуры и спорта Брянской области С.Н. Трусова от 16.09.2020 г., в котором указаны претензии в адрес начальника команда В.В. Корнеева, а также сообщается о критичной ситуации в команде.

Данное письмо, предположительно, составлено футболистом нашего клуба А.С. Луканченковым, у которого была неприязнь к В.В. Корнееву с того момента, как он занял должность начальника команды «Динамо-Брянск». Пользуясь своим авторитетом, экс-капитан команды убедил большинство игроков перейти на свою сторону, вследствие чего футболисты, не разобравшись в ситуации, поставили свои подписи под этим письмом.

ФК «Динамо-Брянск» считает поведение опытного футболиста и одного из ключевых игроков клуба, как минимум, непрофессиональным. За полтора сезона Луканченков провел всего 12 матчей и уже не является ключевым, незаменимым футболистом. В настоящее время вместо того, чтобы заниматься своим здоровьем и восстанавливаться от травмы, он продолжает вносить разногласия и сумбур в коллектив. На фоне происходящего Луканченков испортил свои отношения с А.Н. Горбачевым, который считает, что теперь, несмотря на все заслуги, экс-капитану команды нет места в коллективе. 16 ноября главный тренер призвал Луканченкова расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон. В этот же день было обнародовано письмо двухмесячной давности, которое в настоящее время потеряло свою актуальность.

В остальном обстановка в команде здоровая, рабочая. Футболисты и тренерский штаб активно готовятся к выездной игре с «Нижним Новгородом» и не планируют отвлекаться на подобные провокации.