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Брянское «Динамо» отреагировало на открытое письмо игрока с критикой

18 ноября 2020, 10:18

Брянское «Динамо» выступило с официальным заявлением после появления в прессе открытого письма игроков команды на имя начальника управления физической культуры и спорта области Сергея Трусова.

В письме, которое было составлено бывшим капитаном «Динамо» Андреем Луканченковым, указаны претензии в адрес начальника команды Валерия Корнеева и сообщается о критичной ситуации в коллективе.

Вчера вечером в телеграм-канале «Честность — не порок» было опубликовано открытое письмо игроков ФК «Динамо-Брянск» на имя начальника управления физической культуры и спорта Брянской области С.Н. Трусова от 16.09.2020 г., в котором указаны претензии в адрес начальника команда В.В. Корнеева, а также сообщается о критичной ситуации в команде.

Данное письмо, предположительно, составлено футболистом нашего клуба А.С. Луканченковым, у которого была неприязнь к В.В. Корнееву с того момента, как он занял должность начальника команды «Динамо-Брянск». Пользуясь своим авторитетом, экс-капитан команды убедил большинство игроков перейти на свою сторону, вследствие чего футболисты, не разобравшись в ситуации, поставили свои подписи под этим письмом.

ФК «Динамо-Брянск» считает поведение опытного футболиста и одного из ключевых игроков клуба, как минимум, непрофессиональным. За полтора сезона Луканченков провел всего 12 матчей и уже не является ключевым, незаменимым футболистом. В настоящее время вместо того, чтобы заниматься своим здоровьем и восстанавливаться от травмы, он продолжает вносить разногласия и сумбур в коллектив. На фоне происходящего Луканченков испортил свои отношения с А.Н. Горбачевым, который считает, что теперь, несмотря на все заслуги, экс-капитану команды нет места в коллективе. 16 ноября главный тренер призвал Луканченкова расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон. В этот же день было обнародовано письмо двухмесячной давности, которое в настоящее время потеряло свою актуальность.

В остальном обстановка в команде здоровая, рабочая. Футболисты и тренерский штаб активно готовятся к выездной игре с «Нижним Новгородом» и не планируют отвлекаться на подобные провокации.

После 22-го тура «Динамо» занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
18 ноября в 12:41
С такими показателями как у игрока критиковать и впрямь глупо.
nubom
nubom
18 ноября в 11:43
Шумел сурово брянский лес...
Leha-ha50
Leha-ha50
18 ноября в 11:23
Интриги в команде - это плохо.
bacek15
bacek15
18 ноября в 10:26
Играйте, ребята, в футбол. А то ни пенальти забить, ни турок обыграть некому. (
Mangur
Mangur
18 ноября в 10:20
Комментарии как говорится излишни
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