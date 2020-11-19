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Газизов: «Тренерский штаб сборной подверг опасности здоровье Соболева»

вчера, 14:47

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, что тренерский штаб сборной России был проинформирован о травме нападающего Александра Соболева.

Клуб информировал сборную о том, что у Соболева были проблемы с коленным суставом. Мы направляли в штаб МРТ игрока. Александр сам жаловался на периодические боли, но, как ответственный человек, всё равно поехал в расположение основной команды. Мы крайне обеспокоены фактом, что, зная о проблемах Соболева, тренерский штаб подверг серьёзной опасности здоровье нашего игрока. В настоящее время Александр проходит дополнительные обследования. О его готовности сыграть в ближайшем матче говорить преждевременно.

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Все комментарии
Александр Нeвский
Александр Нeвский ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 20:06
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ Tostao (раскрыть)
    вчера в 19:03
    Шамиль Газизов: «Надеемся, что в матче с сербами Соболев выйдет и забьет победный гол»
    — Есть ли объяснение почему Соболев не выходит в сборной? Мы это не обсуждаем, это решать главному тренеру сборной, он ближе, видит. Надеемся, что в матче с сербами он выйдет и забьет победный гол.
    Вот конкретные слова Газизова. Он не знает почему его Черчесов не выпускает на поле, значит проблем со здоровьем нет!!!!!!! А если есть, то он заведомо знает, что Соболев может усугубить травму если будет играть, но Газизов этого желает! Он, что совсем дурак? Он явно не дружит с головой!
    Газизов начал устраивать шоу, это его и погубит.
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ Tostao (раскрыть)
    вчера в 18:52
    Ну если знают, так зачем сейчас так позорится Газизов?
    Почему об этом не было сказано раньше?
    Кстати красивый пример привёл спартаковский болельщик makkie. Он чётко уличил Газизова в шалаболстве. За день до матча Газизов мечтал о том, что Соболев будет играть, да ещё забьёт победный гол! Всё отлично Соболев жив, здоров и невредим, а на следующий день он заявляет, что травмированного Соболева принудили ехать в сборную, а играть вообще противопоказано, одним словом загубили парня.
    Ну и кто после этого Газизов? Моё мнение 100% шалабол, как в принципе и Федун!
    Faustello
    Faustello
    вчера в 18:20
    Какой то бред, зачем вообще одни вызывают, другие отпускают заведомо не вполне здорового игрока???
    cska1948
    cska1948
    вчера в 18:18
    Интересное кино! В СпаМе ЗНАЛИ о проблемах Соболева, но отпустили его в сборную, в которой он практически и не играл, а теперь за его здоровье Газизов вину перекладывает на сборную! А отпускали то ЗАЧЕМ?! Соболев человек ОТВЕТСТВЕННЫЙ, а врачи в СпаМе и Газизов люди безответственные, так получается! Газизов хоть понял, что этим заявлением он сам на себя и врачей СпаМа анонимку написал?
    Tostao
    Tostao ответ Байкал-38. (раскрыть)
    вчера в 17:32, ред.
    Зная мстительный характер Черчесова и последующие за тем невызовы Соболева, руководство клуба отпустило игрока, надеясь, что он все-таки в этом матче играть не будет.
    Asper
    Asper
    вчера в 15:59
    Соболева не вызывают в сборную - истерики, возмущения.
    Соболева вызвали в сборную - результат тот же.
    Шишанутый
    Шишанутый
    вчера в 15:55
    О чем это Газизов? Соболев же не играл.
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 15:50
    Вот о чём я ниже и написал, Газизов потерял реальность. При травме Соболева Спартак имел полное право не отпускать Соболева в сборную, но почему то отпустил, а сейчас предъявляет за это тренерскому штабу сборной.
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 15:44
    С Черчесовым понятно, но о чём думают сами игроки и клубы? То есть они осознанно сами идут на такие жертвы и прежде всего виноваты сами. Одно дело отказаться от сборной из-за травмы, а через три дня играть здоровеньким за клуб, тогда да могут быть сомнения. А если игрок реально травмирован, то в чём проблема? Разве после таких ситуации когда в сборную не приезжали Дзагоев, Головин, Черышев, Кузяев больше не вызывались в сборную? Как видим вызывают. Так, что тут прежде всего вина Спартака и самого Соболева, а уже потом Черчесова. Черчесов ещё тот "ч"удак, но у Соболева должна быть своя голова на плечах, а то вдруг завтра Стас скажет Соболеву "хочешь играть в сборной, спрыгни с моста в реку" и что спрыгнет?
    Анд-м
    Анд-м
    вчера в 15:40
    Если игрок травмирван, то клуб имеет право не отпускать игрока в сборную. В чем проблема 🤷, а если игрок сам захотел ехать в сборную, то претензии только к игроку. Короче Спартак в своём репертуаре, лишь бы жаловаться, куда и где не важно 🤦
    makkie
    makkie
    вчера в 15:35
    Газизов, 17 ноября: «Есть ли объяснение, почему Соболев не выходит в сборной? Мы это не обсуждаем, это решать главному тренеру сборной, он ближе, он видит.

    Надеемся, что в матче с сербами он выйдет и забьет победный гол».

    Газизов, 19 ноября: «Клуб информировал сборную о том, что у Соболева были проблемы с коленным суставом. Мы крайне обеспокоены фактом, что, зная о проблемах Соболева, тренерский штаб подверг серьезной опасности здоровье нашего игрока».
    ______________________________

    Что-то Газизов запутался совсем... и нас пытается запутать.
    Была травма или нет?
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ Аксинья (раскрыть)
    вчера в 15:32
    С бармалеем такие номера не прокатывают. Он любит больных вызывать, сам хочет ранку пощупать.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ Байкал-38. (раскрыть)
    вчера в 15:29
    Для Черчесова объяснений клуба мало. Соболев не первый "раненый", которого Стасик вызывал. С травмами ездили и Дзагоев, и Головин, и Черышев, и Кузяев....... Наш главный никому не верит. И игроки вместо того , чтоб лечится в клубах, мотаются со сборной по миру, затягивая тем самым свое восстановление.
    Брулин
    Брулин
    вчера в 15:29
    Есть мнение что "стасику" он н@х не нужен. Зачем дёргает?!
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    вчера в 15:19, ред.
    Газизов дурак али как? Он хоть понимает о чём он говорит? Игрок Соболев находится на контракте в Спартаке, сборная иное дело, туда вызывают, а вот ехать или нет решает сам игрок и больше никто. Клуб в случае какой либо травмы, проблем со здоровьем игрока, может запретить игроку ехать в сборную, естественно уведомив о проблемах здоровья всех заинтересованных лиц.
    То есть получается Спартак отправляет в сборную травмированного футболиста, тем самым подвергая того опасности здоровья, а после зачем то обвиняет сборную в этом. Газизов вернись в реальность.
    Лудогорский прорыв
    Лудогорский прорыв
    вчера в 15:11
    Чалова еще бы поберечь нужно.
    Свиновод
    Свиновод
    вчера в 15:10
    Нельзя такое делать с основным игроком сборной.
    Спартак Безбородьев
    Спартак Безбородьев
    вчера в 15:07
    А кто такой Соболев?
    nubom
    nubom
    вчера в 15:02
    Вот это да! И много таких вчера играло за нашу сборную?...
    Аксинья
    Аксинья
    вчера в 14:59
    Если бы хотели не отпускать то нашли бы десяток причин для этого...так что поздно пить "Боржоми"...
    LAISMEN
    LAISMEN
    вчера в 14:55, ред.
    «Тренерский штаб сборной подверг опасности здоровье Соболева» .......чего опасаться, хорошо отдохнул попутешествовал на казенные деньги
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 14:54
    Федун через газизова наезжает на усача, кстати своего спартача.
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 14:53
    это уже ни кого не интересует))) от такого не отмыться)))
    shlomo
    shlomo
    вчера в 14:51
    НУ ПОНЯТНО, ПОБЕРЕГЛИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ...
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