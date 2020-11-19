Газизов: «Тренерский штаб сборной подверг опасности здоровье Соболева»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, что тренерский штаб сборной России был проинформирован о травме нападающего Александра Соболева.
Клуб информировал сборную о том, что у Соболева были проблемы с коленным суставом. Мы направляли в штаб МРТ игрока. Александр сам жаловался на периодические боли, но, как ответственный человек, всё равно поехал в расположение основной команды. Мы крайне обеспокоены фактом, что, зная о проблемах Соболева, тренерский штаб подверг серьёзной опасности здоровье нашего игрока. В настоящее время Александр проходит дополнительные обследования. О его готовности сыграть в ближайшем матче говорить преждевременно.
— Есть ли объяснение почему Соболев не выходит в сборной? Мы это не обсуждаем, это решать главному тренеру сборной, он ближе, видит. Надеемся, что в матче с сербами он выйдет и забьет победный гол.
Вот конкретные слова Газизова. Он не знает почему его Черчесов не выпускает на поле, значит проблем со здоровьем нет!!!!!!! А если есть, то он заведомо знает, что Соболев может усугубить травму если будет играть, но Газизов этого желает! Он, что совсем дурак? Он явно не дружит с головой!
Газизов начал устраивать шоу, это его и погубит.
— Есть ли объяснение почему Соболев не выходит в сборной? Мы это не обсуждаем, это решать главному тренеру сборной, он ближе, видит. Надеемся, что в матче с сербами он выйдет и забьет победный гол.
Вот конкретные слова Газизова. Он не знает почему его Черчесов не выпускает на поле, значит проблем со здоровьем нет!!!!!!! А если есть, то он заведомо знает, что Соболев может усугубить травму если будет играть, но Газизов этого желает! Он, что совсем дурак? Он явно не дружит с головой!
Газизов начал устраивать шоу, это его и погубит.
Почему об этом не было сказано раньше?
Кстати красивый пример привёл спартаковский болельщик makkie. Он чётко уличил Газизова в шалаболстве. За день до матча Газизов мечтал о том, что Соболев будет играть, да ещё забьёт победный гол! Всё отлично Соболев жив, здоров и невредим, а на следующий день он заявляет, что травмированного Соболева принудили ехать в сборную, а играть вообще противопоказано, одним словом загубили парня.
Ну и кто после этого Газизов? Моё мнение 100% шалабол, как в принципе и Федун!
Почему об этом не было сказано раньше?
Кстати красивый пример привёл спартаковский болельщик makkie. Он чётко уличил Газизова в шалаболстве. За день до матча Газизов мечтал о том, что Соболев будет играть, да ещё забьёт победный гол! Всё отлично Соболев жив, здоров и невредим, а на следующий день он заявляет, что травмированного Соболева принудили ехать в сборную, а играть вообще противопоказано, одним словом загубили парня.
Ну и кто после этого Газизов? Моё мнение 100% шалабол, как в принципе и Федун!
Соболева вызвали в сборную - результат тот же.
Соболева вызвали в сборную - результат тот же.
Надеемся, что в матче с сербами он выйдет и забьет победный гол».
Газизов, 19 ноября: «Клуб информировал сборную о том, что у Соболева были проблемы с коленным суставом. Мы крайне обеспокоены фактом, что, зная о проблемах Соболева, тренерский штаб подверг серьезной опасности здоровье нашего игрока».
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Что-то Газизов запутался совсем... и нас пытается запутать.
Была травма или нет?
Надеемся, что в матче с сербами он выйдет и забьет победный гол».
Газизов, 19 ноября: «Клуб информировал сборную о том, что у Соболева были проблемы с коленным суставом. Мы крайне обеспокоены фактом, что, зная о проблемах Соболева, тренерский штаб подверг серьезной опасности здоровье нашего игрока».
______________________________
Что-то Газизов запутался совсем... и нас пытается запутать.
Была травма или нет?
То есть получается Спартак отправляет в сборную травмированного футболиста, тем самым подвергая того опасности здоровья, а после зачем то обвиняет сборную в этом. Газизов вернись в реальность.
То есть получается Спартак отправляет в сборную травмированного футболиста, тем самым подвергая того опасности здоровья, а после зачем то обвиняет сборную в этом. Газизов вернись в реальность.