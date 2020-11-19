Газизов: «Тренерский штаб сборной подверг опасности здоровье Соболева»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, что тренерский штаб сборной России был проинформирован о травме нападающего .

Клуб информировал сборную о том, что у Соболева были проблемы с коленным суставом. Мы направляли в штаб МРТ игрока. Александр сам жаловался на периодические боли, но, как ответственный человек, всё равно поехал в расположение основной команды. Мы крайне обеспокоены фактом, что, зная о проблемах Соболева, тренерский штаб подверг серьёзной опасности здоровье нашего игрока. В настоящее время Александр проходит дополнительные обследования. О его готовности сыграть в ближайшем матче говорить преждевременно.