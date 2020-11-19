Стало известно, почему не играл Соболев в матче против Сербии

Стало известно, по какой причине нападающий Александр Соболев не принял участия в матче Лиги Наций Сербия — Россия (5:0).
Сообщается, что форвард не сыграл в ключевом матче из-за проблем с коленом.
Соболева порой беспокоят болезненные ощущения в коленном суставе, из-за чего форвард использует тейпы и периодически прибегает к МРТ. Проблема с коленом при этом не является критической.
Есть вероятность, что футболист успеет восстановиться к матчу 15-го тура РПЛ против «Динамо».
Сильно сомневаюсь, что дело в травме!
Сильно сомневаюсь, что дело в травме!