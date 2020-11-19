Стало известно, почему не играл Соболев в матче против Сербии

1605775119

вчера, 11:38

Стало известно, по какой причине нападающий не принял участия в матче Лиги Наций Сербия — Россия (5:0).

Сообщается, что форвард не сыграл в ключевом матче из-за проблем с коленом.

Соболева порой беспокоят болезненные ощущения в коленном суставе, из-за чего форвард использует тейпы и периодически прибегает к МРТ . Проблема с коленом при этом не является критической.