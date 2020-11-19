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Стало известно, почему не играл Соболев в матче против Сербии

вчера, 11:38
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Стало известно, по какой причине нападающий Александр Соболев не принял участия в матче Лиги Наций Сербия — Россия (5:0).

Сообщается, что форвард не сыграл в ключевом матче из-за проблем с коленом.

Соболева порой беспокоят болезненные ощущения в коленном суставе, из-за чего форвард использует тейпы и периодически прибегает к МРТ. Проблема с коленом при этом не является критической.

Есть вероятность, что футболист успеет восстановиться к матчу 15-го тура РПЛ против «Динамо».

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 12:46
Соболев неинтересно, интереснее побег тедески.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:30
Главеое, чтобыс ментами сыграл, а газосборная с ручным героем пусть разбирается
Спартак Безбородьев
Спартак Безбородьев
вчера в 12:10
Джикия хорошо сборную вдохновил, капитан с седьмого места.
Anton Hohlov
Anton Hohlov
вчера в 12:01
А что он тогда в запасе делал? Не лучше было бы отпустить его домой восстанавливаться?
bacek15
bacek15
вчера в 12:01
Наверно поэтому у Тедеско Соболев тоже не в старте.
Faustello
Faustello
вчера в 12:00
Ща Чабан наплетет что угодно
makkie
makkie
вчера в 11:59
Да-да, так мы и поверили...
Сильно сомневаюсь, что дело в травме!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:58
От такой Сербии и от такой нашей защиты,не спас бы не Соболев не Зюба!
нечитайло
нечитайло
вчера в 11:55
Давай выздоравливай
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 11:42
это только красивая легенда))))))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:42
Информация тщательно скрывалась до матча с Сербией, чтобы использовать ее в качестве оправданий в случае поражения. В случае победы все бы говорили о гениальном тренерском решении использования Заболотного.
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:40
Не много отдохнёт и в строй.
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