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Чернышов: «Матч с Сербией – жирная точка в серии неудачных игр сборной»

вчера, 14:32
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов поделился мнением о матче Лиги Наций, в котором сборная России уступила сборной Сербии (0:5).

Такие игры бывают у всех сборных, когда одна команда забивает всё, а вторая не реализует ничего. Но стоит говорить о сборной России в целом, ведь она не может победить уже несколько матчей, играет вничью с такими командами как Молдова. А матч с Сербией – жирная точка в серии неудачных игр. Только слово позор здесь и уместно.

Да, немцы тоже проиграли, но мы играли далеко не с самой сильной командой, Сербия не имела никакой мотивации, а после невыхода на Евро находилась в непонятном состоянии. Но они собрались и выдали феерический матч. Говорить о том, что они играли вторым составом, неправильно, но ряд игроков действительно отсутствовал. Но в команде много классных игроков, готовых заменить друг друга.

После провала с шотландцами было много негатива к сборной со стороны болельщиков и журналистов, были призывы к отставке и тренера и руководства федерации, но матч с Россией всё перевернул – теперь говорят про становление новой сборной, которая готова решать большие задачи. Теперь сербы смотрят в завтрашний день с оптимизмом, доверие к тренеру вернулось.

Что касается слов о сборной России, то все ведут себя корректно: тут говорят, что обыграли сильную сборную, что у России был просто неудачный день. Уничтожительно, как правило, никто в таких случаях не высказывается, стараются проявить уважение.

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Все комментарии
serh62
serh62
вчера в 20:35
это не точка...а многоточие. позор продолжится и будет еще хуже . если павлин останется тренером сборной
cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 19:12
Всё верно, кроме одного! Со схемой не ошиблись! Как можно ошибиться со схемой если у Черчесова она ОДНА-ЕДИНСТВЕННАЯ?!
КАМЮ
КАМЮ
вчера в 16:41
Чёт не уверен, что это точка. Какбэ она запятой не оказалась
За адекватность
За адекватность
вчера в 16:23, ред.
"Теперь сербы смотрят в завтрашний день с оптимизмом, доверие к тренеру вернулось" Если слегка перефразировать ответ Кислярского великому комбинатору " А 200 рублей не могут спасти гиганта мысли?", то получится что-то наподобие "А победа 2-0 не смогла бы вернуть доверие к тренеру и оптимистический взор в завтрашний день сборной Сербии"
альсато
альсато ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 16:03
признать ошибки-расписаться в в своей не компетенции....не не ,виноваты все кто угодно (тренеры клубов, погода, ковид,судья-пшек, кривоногие футболеры, вратарь-дырка)...ну а я в чем виноват?..я же НИЧЕГО не делаю!))))
Groove000
Groove000
вчера в 15:25
Запарили свои точки ставить. То один, то другой)
Griz07
Griz07
вчера в 15:15
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 15:09
    Большинству игроков в сборной делать нечего.
    Аксинья
    Аксинья
    вчера в 15:08
    А с чего это ты мил человек решил что сербы не были мотивированы...Благодаря этой победы и победы венгров над турками они остались в лиге В, отправив турок рангом ниже...Надо время от времени в таблицу заглядывать))
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 15:01
    Всё верно и всё к этому шло.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 14:55
    Повторюсь. Это жирнючая клякса !!! Что в целом неудивительно. В последних матчах сборная явно деградировала, но тренерский штаб упорно делал вид , что все в порядке. Хуже всего то, что наш великий тренерский штаб ну никак не хочет признать свои ошибки. А ведь провал получился знатный. Последние игры показали, что ошибки были сделаны именно тренерским штабом . Ошиблись со стартовым составом , с заменами, со схемой...
    Даже никчемную Молдавию не смогли обыграть.
    Пора и честь знать. Загостились товарищи , пора по домам.
    Всем здоровья.
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    вчера в 14:44
    Не факт что точка, может и запятая. Посмотрим что за группа нам достанется в отборе и какой календарь, вполне возможно по весне кошмар продолжится с новой силой.
    alex074
    alex074
    вчера в 14:43, ред.
    Точка будет когда Усатый чабан уйдёт из сборной навсегда!!!А сейчас они просто обделались и очень жидко...
    ДСА
    ДСА
    вчера в 14:41
    Это не точка, это клякса.
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 14:33
    это гораздо хуже))
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