Чернышов: «Матч с Сербией – жирная точка в серии неудачных игр сборной»

Бывший тренер «Спартака» поделился мнением о матче Лиги Наций, в котором сборная России уступила сборной Сербии (0:5).

Такие игры бывают у всех сборных, когда одна команда забивает всё, а вторая не реализует ничего. Но стоит говорить о сборной России в целом, ведь она не может победить уже несколько матчей, играет вничью с такими командами как Молдова. А матч с Сербией – жирная точка в серии неудачных игр. Только слово позор здесь и уместно.

Да, немцы тоже проиграли, но мы играли далеко не с самой сильной командой, Сербия не имела никакой мотивации, а после невыхода на Евро находилась в непонятном состоянии. Но они собрались и выдали феерический матч. Говорить о том, что они играли вторым составом, неправильно, но ряд игроков действительно отсутствовал. Но в команде много классных игроков, готовых заменить друг друга.

После провала с шотландцами было много негатива к сборной со стороны болельщиков и журналистов, были призывы к отставке и тренера и руководства федерации, но матч с Россией всё перевернул – теперь говорят про становление новой сборной, которая готова решать большие задачи. Теперь сербы смотрят в завтрашний день с оптимизмом, доверие к тренеру вернулось.

Что касается слов о сборной России, то все ведут себя корректно: тут говорят, что обыграли сильную сборную, что у России был просто неудачный день. Уничтожительно, как правило, никто в таких случаях не высказывается, стараются проявить уважение.