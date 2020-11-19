Костюков: «Нет выбора, кроме как бойкотировать матч со „Спартаком“»

Нападающий «Тамбова» подтвердил, что клуб может бойкотировать матч 17-го тура РПЛ против «Спартака» из-за отсутствия финансирования команды.

У нас не остается другого выбора, кроме как бойкотировать игру со «Спартаком». Может, тогда на нашу проблему обратят внимание. У меня есть опыт подобных ситуаций, потому что в свое время я был в командах в Перми и в Нижнем Новгороде, где тоже были трудности с финансированием. Понимаем, что от руководства нашего клуба, от спортивного директора Павла Борисовича Худякова сейчас уже практически ничего не зависит. Он и так закрыл долг перед футболистами своими силами за июнь, июль и август.

У игроков очень большие вопросы к губернатору Тамбовской области Александру Валерьевичу Никитину. У нас в конце прошлого чемпионата в июле, перед игрой последнего тура с ЦСКА , была с ним встреча. Эту могут подтвердить не один и не два человека, очень многие. Глядя глаза в глаза игрокам, он сказал нам, что закроет все долги к 20 августа. Подтвердил, что будет финансирование на сезон-2020/21 и даже пообещал увеличить бюджет клуба. На той встрече от губернатора также было обещание реконструировать стадион, чтобы мы могли проводить домашние матчи в Тамбове. Кроме того, прозвучала благодарность за хорошее выступление в прошлом чемпионате.