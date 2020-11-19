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Костюков: «Нет выбора, кроме как бойкотировать матч со „Спартаком“»

вчера, 15:03
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов05.12.2020 в 16:30 Не начался

Нападающий «Тамбова» Михаил Костюков подтвердил, что клуб может бойкотировать матч 17-го тура РПЛ против «Спартака» из-за отсутствия финансирования команды.

У нас не остается другого выбора, кроме как бойкотировать игру со «Спартаком». Может, тогда на нашу проблему обратят внимание. У меня есть опыт подобных ситуаций, потому что в свое время я был в командах в Перми и в Нижнем Новгороде, где тоже были трудности с финансированием. Понимаем, что от руководства нашего клуба, от спортивного директора Павла Борисовича Худякова сейчас уже практически ничего не зависит. Он и так закрыл долг перед футболистами своими силами за июнь, июль и август.

У игроков очень большие вопросы к губернатору Тамбовской области Александру Валерьевичу Никитину. У нас в конце прошлого чемпионата в июле, перед игрой последнего тура с ЦСКА, была с ним встреча. Эту могут подтвердить не один и не два человека, очень многие. Глядя глаза в глаза игрокам, он сказал нам, что закроет все долги к 20 августа. Подтвердил, что будет финансирование на сезон-2020/21 и даже пообещал увеличить бюджет клуба. На той встрече от губернатора также было обещание реконструировать стадион, чтобы мы могли проводить домашние матчи в Тамбове. Кроме того, прозвучала благодарность за хорошее выступление в прошлом чемпионате.

Самое интересное, что тогда почти у каждого игрока «Тамбова» были предложения из других команд. Мы реально провели очень неплохой сезон, решили задачу, остались в РПЛ, на футболистов был спрос. Но мы поверили губернатору, остались в «Тамбове». Однако в сентябре прошли выборы, Александр Валерьевич переизбрался на новый срок и пропал. С ним нет никакой связи, обо всех обещаниях он, наверное, забыл. Поэтому нам ничего не остается, кроме как напомнить о себе. На матчи с «Краснодаром» и «Уфой» мы выйдем. На игру со «Спартаком», если не решится наш вопрос, уже нет. Остается две с половиной недели до матча в Москве, это достаточное время, чтобы ситуация нормализовалась.

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Чист
Чист
вчера в 18:46, ред.
Одно не понятно кому и для чего существует команда Тамбов -если горожане не видят игру своей команды -для кого тратятся такие деньги -и вообще почему их допускают в РПЛ -если нет стадиона -это маразм
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
вчера в 17:10
Бойкотировать матч именно со спартаком простимулировал сами знаете кто, чтоб Тамбов опять не выйграл
Gorasul
Gorasul
вчера в 16:46
У губернаторов в путинской России другие задачи: на счётчик коммерсов поставить, распределить подряды по родственникам, заказы на плитку на своём заводике и за четыре года накопить на виллу в Майами. Счёт - пара десятков миллионов долларов в Швейцарии приятный бонус. Какой футбол...
yrasikos22
yrasikos22
вчера в 16:38, ред.
Сыграли бы со Спартаком а потом бойкотировали,а так видимо просто хотят подарить халявные 3 очка Спартаку...
Miaf
Miaf
вчера в 16:32
Да пусть делают что хотят, зачем тогда вообще в премьер лигу шли
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:20
Спартак ногой перекрестится.
Халявные 3 очка за технарь вместо возможной баранки!
Да еще и уставать на поле не надо....
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 15:07
Да и хрен с вами.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:04
Опять Спартак!бойкотируйте!
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