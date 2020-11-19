Костюков: «Нет выбора, кроме как бойкотировать матч со „Спартаком“»

Нападающий «Тамбова» Михаил Костюков подтвердил, что клуб может бойкотировать матч 17-го тура РПЛ против «Спартака» из-за отсутствия финансирования команды.
У нас не остается другого выбора, кроме как бойкотировать игру со «Спартаком». Может, тогда на нашу проблему обратят внимание. У меня есть опыт подобных ситуаций, потому что в свое время я был в командах в Перми и в Нижнем Новгороде, где тоже были трудности с финансированием. Понимаем, что от руководства нашего клуба, от спортивного директора Павла Борисовича Худякова сейчас уже практически ничего не зависит. Он и так закрыл долг перед футболистами своими силами за июнь, июль и август.
У игроков очень большие вопросы к губернатору Тамбовской области Александру Валерьевичу Никитину. У нас в конце прошлого чемпионата в июле, перед игрой последнего тура с ЦСКА, была с ним встреча. Эту могут подтвердить не один и не два человека, очень многие. Глядя глаза в глаза игрокам, он сказал нам, что закроет все долги к 20 августа. Подтвердил, что будет финансирование на сезон-2020/21 и даже пообещал увеличить бюджет клуба. На той встрече от губернатора также было обещание реконструировать стадион, чтобы мы могли проводить домашние матчи в Тамбове. Кроме того, прозвучала благодарность за хорошее выступление в прошлом чемпионате.
Самое интересное, что тогда почти у каждого игрока «Тамбова» были предложения из других команд. Мы реально провели очень неплохой сезон, решили задачу, остались в РПЛ, на футболистов был спрос. Но мы поверили губернатору, остались в «Тамбове». Однако в сентябре прошли выборы, Александр Валерьевич переизбрался на новый срок и пропал. С ним нет никакой связи, обо всех обещаниях он, наверное, забыл. Поэтому нам ничего не остается, кроме как напомнить о себе. На матчи с «Краснодаром» и «Уфой» мы выйдем. На игру со «Спартаком», если не решится наш вопрос, уже нет. Остается две с половиной недели до матча в Москве, это достаточное время, чтобы ситуация нормализовалась.
Халявные 3 очка за технарь вместо возможной баранки!
Да еще и уставать на поле не надо....
Халявные 3 очка за технарь вместо возможной баранки!
Да еще и уставать на поле не надо....