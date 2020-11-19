Корниленко вспомнил о своём опыте выступлений в АПЛ

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился воспоминаниями о своём выступлении в АПЛ.
Напомним, что экс-футболист в 2011 году перешёл в «Блэкпул».
Когда побеждали большие команды, думал: «Мечты сбываются». Правда, выходя против «Арсенала» и «Тоттенхэма», не до конца оцениваешь ситуацию. Ты просто пришёл в команду – всё нормально, но особенного счастья от матчей не испытываешь. Только через несколько лет, особенно когда закончил карьеру, понял: «Я же в АПЛ успел поиграть». Да, не слишком удачно, но оно того стоит.