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Корниленко вспомнил о своём опыте выступлений в АПЛ

вчера, 15:12

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился воспоминаниями о своём выступлении в АПЛ.

Напомним, что экс-футболист в 2011 году перешёл в «Блэкпул».

Когда побеждали большие команды, думал: «Мечты сбываются». Правда, выходя против «Арсенала» и «Тоттенхэма», не до конца оцениваешь ситуацию. Ты просто пришёл в команду – всё нормально, но особенного счастья от матчей не испытываешь. Только через несколько лет, особенно когда закончил карьеру, понял: «Я же в АПЛ успел поиграть». Да, не слишком удачно, но оно того стоит.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:23
У нас единицы могут этим похвастать!
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:20
Есть что вспомнить
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:15
Да, были времена...
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