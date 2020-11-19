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Малафеев: «Просить Черчесова уйти в отставку — слишком преждевременно»

вчера, 14:13
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал поражение сборной России в матче Лиги Наций против сборной Сербии (0:5).

Последние матчи сборной показали, что у нас есть определенные проблемы с точки зрения оборонительных действий всей команды и, в частности, по позициям. Понятно, что не хватает игроков из-за травм, дисквалификаций и так далее. Именно это не позволило сыграть в этих матчах Лиги Наций в полную мощь. Я понимал, что игра с Сербией будет непростой, и всё сложилось так, что практически каждый удар сербов в створ ворот заканчивался голом.

Обвинять одного Гильерме не вижу смысла. У сборной России просто не получилось, и они сыграли ниже своих возможностей по ряду причин. Бывают такие игры, когда у вратаря просто не получается спасти команду. Дальше с каждым разом опускаются руки и все сложнее становится выполнять свою задачу. С точки зрения атакующего потенциала у нашей сборной были возможности, но не так много, как у соперника. Потеря трех очков и такое завершение группового этапа — объективный результат.

Мне кажется, просить Черчесова уйти в отставку — слишком преждевременно. В принципе, он показал, что может приносить положительный результат. Понятно, что команда иногда проваливается, если продолжается череда неудач. Не думаю, что смена тренера даст положительный эффект. Я бы всё же поддержал Черчесова и дал время разобраться, сделать правильные выводы. В этом случае результат не заставит себя долго ждать.

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Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 15:42
Просят-это когда взаймы))))..В нашем же случаи-ТРЕБУЮТ!)))))
Давронбек Алиматов
Давронбек Алиматов
вчера в 15:35
Однозначно лысого надо гнать за шею Видимо повувстаовал аебя неприкасаемым Нет игры нет мотивации у игроков Зачем такой бездарный тренер
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:07
судя по последним результатам сборной - то пора на свалку истории российского футбола...
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:51
Была бы достойная замена давно бы выгнали.
Б Р А Т
Б Р А Т
вчера в 14:51
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 14:49
малафеев прозрачно намекает, что во всем виноват гильерме и это, видимо, из солидарности с усатым, который ясно всем дал понять, кто виноват, заменив вратаря (чего никто никогда не делает). Усатого все почему-то боятся обидеть и продолжают воспевать его "успехи" (выход из группы с Египтом и Саудовской Аравией и 8-е место на домашнем (!) ЧМ и "достойная " проигранная игра с Турцией) Но все видели, что все голы были забиты с 5-6 метров, защиты не было
никакой. Команда была полностью деморализована на всем протяжении матча! А где был в это время главный тренер? Разве не его роль заставить игроков собраться, мобилизоваться и т.п., найти силы, показать командный дух? Он, если был бы порядочным человеком, должен был бы сразу уйти с поста, публично
объявив себя виновным в этих провалах! Гнилое надо немедленно отрубать, только хирургически!Но этого мы не дождемся!
drug01
drug01
вчера в 14:48
А что! Надо подумать!!!!
Kirgudu
Kirgudu
вчера в 14:44
Его и назначить было дулей.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 14:44
Каждый делает своё умозаключение.
СSКА
СSКА
вчера в 14:41
Если Стас мужик он должен сам попросить отставку, другое дело примут её или нет, он ответственен за этот результат и должен отвечать за этот позор.
alex074
alex074
вчера в 14:36
Выходец из лазурных, опять размышляет о том, что стало причиной такого уровня сборной. У России всегда так, то 66 длинный, то рубашка короткая... Опять виноваты травмы, короткая скамейка и т.д. А признать что практически вся сборная Стаса это не кондиция и потолок этих пешеходов только для РПЛ, он не может.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:28
Надо не просить , а гнать в три шеи. Запарил он уже своими "сказками" , что они все видят, все понимают, все отслеживают.
А результаты все плачевнее.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:27
Его не нужно просить, просто отправить...
kella
kella
вчера в 14:25
Я думаю, что если у наставника не получается управлять людьми, то он должен уйти или личным примером показать как надо играть. Что касается второго, то что он может показать. - с него уже песок сыпется, - разве что притрусить газон, что-бы не так сильно скользили!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 14:24
Он должен уйти сам.
Дикий мужчина
Дикий мужчина
вчера в 14:23
Поставили его от безнадёги сразу ясно. Сейчас, любого нашего можно ставить на его место, хуже не будет.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:23
Футболисты сборной России после игры остаются на поле и показывают зрителям голы, не вошедшие в матч.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 14:22
давно пора гнать а не просить)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:20
Как бы уже поздно небыло!
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 14:17, ред.
Сделать правильные выводы необходимо. Разобраться в первую очередь с неприкасаемыми и особо приближенными главного тренера
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