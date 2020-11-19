Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал поражение сборной России в матче Лиги Наций против сборной Сербии (0:5).
Последние матчи сборной показали, что у нас есть определенные проблемы с точки зрения оборонительных действий всей команды и, в частности, по позициям. Понятно, что не хватает игроков из-за травм, дисквалификаций и так далее. Именно это не позволило сыграть в этих матчах Лиги Наций в полную мощь. Я понимал, что игра с Сербией будет непростой, и всё сложилось так, что практически каждый удар сербов в створ ворот заканчивался голом.
Обвинять одного Гильерме не вижу смысла. У сборной России просто не получилось, и они сыграли ниже своих возможностей по ряду причин. Бывают такие игры, когда у вратаря просто не получается спасти команду. Дальше с каждым разом опускаются руки и все сложнее становится выполнять свою задачу. С точки зрения атакующего потенциала у нашей сборной были возможности, но не так много, как у соперника. Потеря трех очков и такое завершение группового этапа — объективный результат.
Мне кажется, просить Черчесова уйти в отставку — слишком преждевременно. В принципе, он показал, что может приносить положительный результат. Понятно, что команда иногда проваливается, если продолжается череда неудач. Не думаю, что смена тренера даст положительный эффект. Я бы всё же поддержал Черчесова и дал время разобраться, сделать правильные выводы. В этом случае результат не заставит себя долго ждать.
никакой. Команда была полностью деморализована на всем протяжении матча! А где был в это время главный тренер? Разве не его роль заставить игроков собраться, мобилизоваться и т.п., найти силы, показать командный дух? Он, если был бы порядочным человеком, должен был бы сразу уйти с поста, публично
объявив себя виновным в этих провалах! Гнилое надо немедленно отрубать, только хирургически!Но этого мы не дождемся!
никакой. Команда была полностью деморализована на всем протяжении матча! А где был в это время главный тренер? Разве не его роль заставить игроков собраться, мобилизоваться и т.п., найти силы, показать командный дух? Он, если был бы порядочным человеком, должен был бы сразу уйти с поста, публично
объявив себя виновным в этих провалах! Гнилое надо немедленно отрубать, только хирургически!Но этого мы не дождемся!
А результаты все плачевнее.
А результаты все плачевнее.